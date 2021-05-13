「小三」金素妍封《百想》視后　宋仲基金秀賢無緣男主角

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今年最佳男女主角，由去年的視帝、視后姜河那與金喜愛頒發，申河均打敗宋仲基、金秀賢等超強勁敵，獲封今年視帝；今年話題夯劇《Penthouse上流戰爭》的「渣男」嚴基俊雖沒得獎男主角，但他劇中的「小三」金素妍則拿下本屆視后，嚴基俊聽到搭檔被唱名，給予擁抱恭喜對方，金素妍台上則哽咽表示很努力投入《上流戰爭》一二季的拍攝，以此獎獲得肯定，淚灑舞台感謝各位。
本屆「電影部門」影帝則頒給《收屍人》劉亞仁，劉亞仁片中一句台詞都沒，卻靠著精湛演技得到肯定；而影后則由《聲命線索》的全鐘瑞奪得。
第57屆《百想藝術大賞》重要得獎名單：
電視部門
大賞：劉在錫
最佳導演：金哲圭／ 《惡之花》
最佳戲劇：JTBC《怪物》
最佳劇本：《怪物》
最佳男主角：申河均／《怪物》
最佳女主角：金素妍／《Penthouse上流戰爭》
最佳男配角：吳正世／《雖然是精神病但沒關係》
最佳女配角：廉惠蘭／《驅魔麵館》
最佳男新人：李到晛／《重回18歲》
最佳女新人：朴柱炫／《人性課外課》
最佳節目男主持：李昇基
最佳節目女主持：張度練
人氣獎：金宣虎、徐睿知
電影部門
大賞：李濬益
最佳導演：洪意晶／《收屍人》
最佳電影： 《菜英文沒在怕》
最佳劇本： 《我死去的那天》
最佳男主角：劉亞仁／《收屍人》
最佳女主角：全鐘瑞／《聲命線索》
最佳男配角：朴正民／《魔鬼對決》
最佳女配角：金善映／《Three sisters》
最佳男新人：洪慶／《翻供》
最佳女新人：崔静恩／《Moving On》
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