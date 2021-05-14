P聯盟／奇蹟追平球！夢想家G3輸球　反倒對G4有信心

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此役第四節倒數12秒，準備發球的楊敬敏相當機警喊出第2次暫停，回來後擺脫蔡文誠防守，自己砍進關鍵三分球帶起逆轉氣勢，儘管下波進攻讓年度MVP張宗憲跳投得手，但英雄只當了2秒，隊友塞瑟夫拉起倒地的他，似乎忘了比賽還沒結束，讓局勢變成3打5，最後3秒，希克斯快攻上籃，將比賽拖進延長。
延長賽，勇士靠著辛特力獨拿9分，全場繳出22分16籃板12助攻「大三元」成績單，率隊以114:110贏球，系列賽反超成2:1，相較洋將戰力，勇士的確更勝一籌。
不提提前返美的聯盟得分王塔克對戰勇士6連敗，夢想家另兩名洋將也只有希克斯能健康出賽，在關鍵時刻上場幫助球隊，貢獻全場最高31分18籃板，G3賽後教練透露，杰倫仍身體不適，此役只打了25分鐘添9分。
「單洋將」還能讓比賽如此膠著，這也是夢想家此役感到有信心的原因之一，賽後記者會，夢想家不見悲情，反倒是勇士嚇出一身冷汗，賽後總教練許晉哲直呼球員「學到教訓」。
不過夢想家要贏球，除了洋將外，本土發揮還是關鍵，贏得G1的功臣楊敬敏和本土中鋒李德威在後兩戰備受牽制，要如何破解是一大課題，G4本周六將繼在彰化續戰，若勇士贏球就將搶先「聽牌」。