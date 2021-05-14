美貿易代表戴琪：對抗中國威脅　急需制訂新法

美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)週四參加美國眾議院歲入委員會聽證會時表示，美國須檢討對中國的貿易政策，並聲稱若要保護美國勞工及產業的利益，需要制定新的法律工具來預見和防範，而非只有現行法令一般，在受到損害後才尋求保護。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-14 07:56:44
綜合《路透社》等外媒報導，戴琪13日在聽證會中表示，美國政府在檢討貿易政策時，將處理根據301條款向中國貨品徵收關稅的問題，形容檢討作業時間緊迫，若有新的法律工具為將來的新關稅措施打下基礎，也許更能起到保護美國產業、在談判中取得優勢等作用。
戴琪並指出，美國許多貿易法規已有近50或60年的歷史，但中國在過去20年間已建立了龐大的生產能力，因此具前瞻性的貿易新法規有其必要性，要求更新多個國家安全貿易法規：「我們不僅是要應對過去所經歷的損害，還需要能夠預測我們將蒙受何種損失的工具，並允許我們盡快做出反應。」
戴琪也重申了拜登政府對中國貿易和侵犯人權的強硬立場，揚言將指明中國損害美國工人、破壞多邊體制和侵犯基本人權等不公平貿易行為，聲稱：「美國歡迎公平競爭，但如果中國不能或不會遵從國際規則和規範，則美國必須採取行動，以恢復公平的競爭環境。」