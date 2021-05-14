  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

美貿易代表戴琪：對抗中國威脅　急需制訂新法

▲美國貿易代表戴琪週四在國會的聽證會中表示，需要具前瞻性的法律工具，以預測並應對來自中國的威脅。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國貿易代表戴琪週四在國會的聽證會中表示，需要具前瞻性的法律工具，以預測並應對來自中國的威脅。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-14 07:56:44

美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)週四參加美國眾議院歲入委員會聽證會時表示，美國須檢討對中國的貿易政策，並聲稱若要保護美國勞工及產業的利益，需要制定新的法律工具來預見和防範，而非只有現行法令一般，在受到損害後才尋求保護。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《路透社》等外媒報導，戴琪13日在聽證會中表示，美國政府在檢討貿易政策時，將處理根據301條款向中國貨品徵收關稅的問題，形容檢討作業時間緊迫，若有新的法律工具為將來的新關稅措施打下基礎，也許更能起到保護美國產業、在談判中取得優勢等作用。

戴琪並指出，美國許多貿易法規已有近50或60年的歷史，但中國在過去20年間已建立了龐大的生產能力，因此具前瞻性的貿易新法規有其必要性，要求更新多個國家安全貿易法規：「我們不僅是要應對過去所經歷的損害，還需要能夠預測我們將蒙受何種損失的工具，並允許我們盡快做出反應。」

戴琪也重申了拜登政府對中國貿易和侵犯人權的強硬立場，揚言將指明中國損害美國工人、破壞多邊體制和侵犯基本人權等不公平貿易行為，聲稱：「美國歡迎公平競爭，但如果中國不能或不會遵從國際規則和規範，則美國必須採取行動，以恢復公平的競爭環境。」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
17.73%82.27%
2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
41.29%58.71%
2021-05-11-2021-05-14
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
即時
推薦閱讀