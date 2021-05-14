英媒刊陳時中專文　台灣能幫忙建立全球衛生體系

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陳時中在專文中表示，新興傳染病對全球人類健康及經貿旅遊的威脅從未間斷過，疾病大流行因為國際航空運輸，加速散播到全球各地。2019年底從中國武漢傳出的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）至今已造成全球超過270萬人死亡。
他表示，台灣因地理位置鄰近中國，曾被預測會是受疫情影響最嚴重的國家之一。然而，因為有2003年對抗嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的經驗，台灣對流行肺炎的威脅有高度警覺，也知道何時該敲響警鐘。
陳時中表示，自2019年12月31日起，在大多數國家意識COVID-19的嚴重性之前，台灣政府即啟動加強監測系統，自2020年1月21日發生首例確診個案後，台灣一直努力不懈遏制病情。至2021年4月，台灣僅有1086起確診案例，11例死亡。在台灣，大部分民眾維持正常的生活及工作，且曾締造2020年4月至12月連續253天無本土傳播的紀錄。
他表示，台灣擁有全國傳染病防治醫療網，由六區域臨床傳染病專家領導及指揮，於全國擇定100多家隔離醫院納入醫療網，再於22縣市皆擇定主要應變醫院。這種醫療網運作獲法律授權，政府可依據公共衛生和臨床照護需求，指定網內的醫院收治高度傳染性疾病患者。事實也證明，這種機制有助於保護醫療系統和醫療工作者。
陳時中表示，在全球經濟萎縮的同時，台灣2020年的GDP成長約為3.11%，第4季更成長接近5%。大多數情況下，台灣經濟持續運作並蓬勃發展。COVID-19疫情流行初期，台灣靈活地超前部署相關船舶及飛航彈性調整人員檢疫措施，使捕漁業、離岸風力場、航空業皆可繼續營運。
陳時中指出，另一方面，民眾對於政府的信任及合作，是台灣成功抑制大流行的重要因素。台灣政府努力符合民眾知的權利，並同時維護個人隱私與自由。儘管部分國家利用流行疫情作為控制手段，剝奪民眾獲取關鍵資料的方式，訊息的公開一直是台灣政府處理疫情的關鍵原則。台灣在疫情期間從未限制民眾自由表達、集會及參與公共活動等。雖然這是由於台灣的傳染率低，然而保護人民的自由仍是政府的核心目標。
他表示，COVID-19大流行對於脆弱、無法獲得良好醫療服務者影響更鉅。由於國際間緊密聯結，全球為流行疫情所籠罩。但也因為透過國際社會，才能排除病毒傳播的漏洞。
陳時中表示，台灣將盡最大努力與世界衛生組織（WHO）及全球衛生領袖合作，確保每個人皆可享有健康的生活方式及工作條件，也將監測健康不平等情形，以有效倡導所有人皆可獲得高品質的醫療衛生服務。台灣是全球應變疫情成功的國家之一，但促使台灣成功的重要因素必須在世界各國推廣，必須建立包括台灣在內的全球新興傳染病威脅的監測及警報系統。
陳時中最後表示，籲請WHO及國際社會體認台灣對國際社會的貢獻，將台灣納入各項國際會議、機制及活動。台灣將持續與世界各國攜手合作，確保人人都能享有健康的基本人權，共同落實聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。（編輯：黃自強）1100514