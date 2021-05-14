和平醫院2確診！柯文哲深夜曝「最新進度」：無封院危險

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柯文哲指出，目前與確診者有接觸的病患、醫護人員都已經匡列，依防疫醫師疫調結果，進行後續防疫作為，密切接觸者也已經完成採檢，病人移至負壓隔離病房繼續治療，其他需要居家隔離的，部分已送往劍潭活動中心隔離，部分在醫院隔離，今將轉送防疫旅館，至於需要自主管理的，警消醫護休息棧也都準備接受入住。
此外，和平醫院住院病患只出不進，出院者需先檢驗並做後續追蹤關懷；急診環境清消中，且暫停營業；門診已由環保局完成全面清消，並與住院、急診區區隔，原則上只接受已經預掛的病患。
柯文哲透露，昨晚已與疾管署及張上淳召集人、台北防疫指揮中心、衛生局等單位，連夜開會討論所有的防疫措施形成共識，並共同解決所有防疫的問題，晚間也親自到和平醫院看過，狀況都在控制當中，與SARS當時的狀況不同，這次在確診後，應變速度夠快，強調目前沒有封院的危險，仍然維持醫療量能，也明確知道感染來源，呼籲市民朋友不要恐慌，今將與衛福部長陳時中開會，會後再向大家做完整報告。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。