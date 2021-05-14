  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

和平醫院2確診！柯文哲深夜曝「最新進度」：無封院危險

柯文哲強調和平醫院目前沒有封院的危險性，要大家不要恐慌，狀況都在掌握之中。（圖／翻攝自柯文哲臉書）
▲柯文哲強調和平醫院目前沒有封院的危險性，要大家不要恐慌，狀況都在掌握之中。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-14 08:20:20｜2021-05-14 09:21:15

近日新冠肺炎疫情在台灣升溫，昨（13）日中央流行疫情指揮中心接獲醫院通報，台北市立聯合醫院和平院區收治2名確診病患，事後台北市衛生局證實此一消息，台北市長柯文哲深夜也在臉書轉告市民最新狀況，強調目前沒有封院的危險性，要大家不要恐慌，狀況都在掌握之中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲昨在臉書表示，稍早指揮中心已經宣布，台北市立和平醫院急診收治兩名病患，住院後幾天出現喘氣、發燒等症狀，胸部X光出現肺炎，採檢後確診，中午接到訊息後，立刻緊急應變。

柯文哲指出，目前與確診者有接觸的病患、醫護人員都已經匡列，依防疫醫師疫調結果，進行後續防疫作為，密切接觸者也已經完成採檢，病人移至負壓隔離病房繼續治療，其他需要居家隔離的，部分已送往劍潭活動中心隔離，部分在醫院隔離，今將轉送防疫旅館，至於需要自主管理的，警消醫護休息棧也都準備接受入住。

此外，和平醫院住院病患只出不進，出院者需先檢驗並做後續追蹤關懷；急診環境清消中，且暫停營業；門診已由環保局完成全面清消，並與住院、急診區區隔，原則上只接受已經預掛的病患。

柯文哲透露，昨晚已與疾管署及張上淳召集人、台北防疫指揮中心、衛生局等單位，連夜開會討論所有的防疫措施形成共識，並共同解決所有防疫的問題，晚間也親自到和平醫院看過，狀況都在控制當中，與SARS當時的狀況不同，這次在確診後，應變速度夠快，強調目前沒有封院的危險，仍然維持醫療量能，也明確知道感染來源，呼籲市民朋友不要恐慌，今將與衛福部長陳時中開會，會後再向大家做完整報告。（編輯：賴詠璿）

▲柯文哲強調和平醫院目前沒有封院的危險性，要大家不要恐慌，狀況都在掌握之中。（圖／翻攝自柯文哲臉書）
▲柯文哲強調和平醫院目前沒有封院的危險性，要大家不要恐慌，狀況都在掌握之中。（圖／翻攝自柯文哲臉書）
▲指揮中心13日證實，北市萬華確診者、新北蘆洲獅子會群聚案之間有「人跟人的連結」，圖為宜蘭羅東、新北獅子會以及萬華茶藝館本土群聚關係。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心13日證實，北市萬華確診者、新北蘆洲獅子會群聚案之間有「人跟人的連結」，圖為宜蘭羅東、新北獅子會以及萬華茶藝館本土群聚關係。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
17.73%82.27%
2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
41.29%58.71%
2021-05-11-2021-05-14
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
即時
推薦閱讀