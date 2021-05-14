范雲協調會喊「強烈建議回到3＋11」　國民黨：該辭職了

本土疫情升溫，國民黨質疑民進黨立委范雲，協調放寬機組員防疫措施「居家檢疫3天再自主健康管理11天」的「3＋11」，猶如扯政府後腿，導致疫情出現破口，只是范雲否認施壓，但有媒體挖出當時協調會錄音檔，其中范雲明確提出「我們是強烈建議回到3＋11」；對此，國民黨文傳會副主委鄭照新在臉書Po文抨擊范雲是「說謊國家隊的一員！該辭職了，范雲！」





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鄭照新強調，范雲說她沒施壓，事實證明范雲是說謊國家隊的一員，全民共同努力好不容易維持的防疫成績，被范雲一兩句施壓造成破口「還想推卸責任？！全民經濟損失都是因為范雲的關說而來，難道不用負責嗎？」：鄭照新呼籲「執政黨該認錯，而非護短，該辭職了，范雲！」





國民黨立委李德維也在臉書上Po文指，華航與諾富特群聚感染事件，短短一個月內發展成超過30人傳播鏈，甚至近日新北市蘆洲11人，宜蘭縣羅東8人的群聚感染，至今也不能排除與華航與諾富特造成的破口有關。這破口「就像當年吳三桂開山海關，引清兵入關一樣，根本是人禍！」





李德維提到，4月1日，范雲召集交通部，民航局，衛福部，疾管署，與桃園機師工會開協調會，結論針對航空機組員的檢疫，要求「4/11前討論是否可以回到『3（天居家隔離） 11（天自主健康管理）』檢疫政策」以及「家中有6歲以下幼兒跟65歲以上老人可否回家居家檢疫」，中央流行疫情指揮中心15日就火速拍板「3 11」，更厲害的是，范雲反擊對她的質疑都是「謠言」，是「政治口水」。





李德維接著表示，范雲說自己只是讓機師工會對官員表達訴求，政策都是指揮中心的「專業判斷」，一推二五六。據了解，去年疫情延燒開始，航空人員居家防疫規定一直是「3＋11」，直到去年底紐籍機師染疫，指揮中心一舉將規定調嚴，改為「7 7」，實施3個多到3月12日再改為「5 9」，4月15日再改為「3 11」。



