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美最大運油公司遭駭　外媒：以加密貨幣支付近1.4億贖金

▲美國最大燃油管線營運業者「殖民管線公司」(Colonial Pipeline)，近日遭駭客發動勒索軟體攻擊，有外媒引述消息來源，聲稱該公司已支付加密貨幣當贖金。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國燃油管線營運業者「殖民管線公司」(Colonial Pipeline)，近日遭駭客發動勒索軟體攻擊，有外媒引述消息來源，聲稱該公司已支付加密貨幣當贖金。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-14 09:14:25

美國重要的燃油管線營運業者「殖民管線公司」(Colonial Pipeline)，近日因遭駭客發動勒索軟體攻擊，被迫關閉美東最大管線系統，拜登政府一度為此發布緊急狀態。外媒消息指，該公司以加密貨幣「比特幣」支付近500萬美元（折合新台幣約1.39億元）的贖金給駭客組織。

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綜合《紐約時報》、《彭博社》等外媒報導，有2名知情人士透露，「殖民管線公司」已於上週五向駭客支付了近500萬美元的贖金，時間點距離攻擊事件發生並不久，凸顯當時營運商面臨巨大的壓力，消息人士甚至指出，美國政府官員也知道該公司已經付款。

報導進一步提到，「殖民管線公司」先前曾說沒有支付贖金的打算，而且包含美國聯邦調查局(FBI)在內的政府單位，也建議不要支付贖金，因為無法保證付款後就真的能取回數據；如果消息屬實，「殖民管線公司」似乎做出了自相矛盾的決定。

截至發稿時間為止，「殖民管線公司」拒絕回應《彭博社》有關置評的要求，只說燃料運輸及供應將陸續恢復，拜登(Joe Biden)總統在《彭博社》詢問政府是否有收到已支付贖金的消息時，則表示無可奉告。

美國聯邦政府聲稱，這次事件的幕後黑手是名叫「黑暗面」(Dark Side)的組織，主要在東歐或俄羅斯運作，認為就是俄羅斯在背後搞鬼，但目前並無實際證據顯示俄羅斯政府有參與此次的網攻事件，俄國對此也予以否認。

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