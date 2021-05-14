疫情警戒提升第二級 台中百貨紛祭加嚴加密措施應變

國內疫情發燒，台中市百貨公司飲食區紛推應變措施，除了疫情以來即已實施的量體溫，美食街設隔板外，即日起防疫又升級，進入餐廳要實聯制，位於日曜天地Outlet中庭的丰盛町台式茶餐廳，更鼓勵消費者餐點外帶，凡提前電話預訂，可享8折優惠，並提供免下車取餐服務。





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日曜天地OUTLETE防疫升級外，設於一樓中庭的丰盛町茶餐廳也有應變措施。丰盛町主打古早味，包括「黑白滷、砂鍋菜、潮茶」很受消費者歡迎，生意火紅。只是因應這波疫情升溫，為避免客人聚集鼓勵外帶，即日起至6月8日提前電話預訂，可享餐點8折優惠，並提供免下車取餐服務。預約電話：（04）35055500 轉2803。





▲疫情升溫，日曜天地OUTLETE中庭丰盛町餐廳鼓勵外帶，預約可享八折優惠。（圖／記者金武鳳攝，2021.5.14)

另外，丰盛町服務人員也都下載「台灣社交距離」APP，並依照疫情指揮中心的防疫措施，落實用餐實聯制，並以梅花座方式安排客人用餐。





新光三越台中店很重視防疫，平時進店民眾除測量額溫，精酒消毒外，美食街設置隔板，座位實施間隔座，即日起因應疫情升溫，進入餐廳就要實聯制，目前在10樓舉辦的小魔女活動，也實施人員總量管制，每整點限百人入場，並採實聯制。





▲台中廣三SOGO防疫加嚴，在大門入口張贈大大口罩笑臉，提醒客入入館做好防疫措施。（圖／業者提供）

台中大遠百表示，防疫管控從未鬆懈，近期更加嚴執行，包含進入館內測量體溫、餐飲小吃街放置隔板、10F設置社交距離外，包括電梯按鍵、手扶梯把手消毒等也提高清潔頻率，提供消費者安全購物環境。





▲台中廣三SOGO在賣場備有消毒酒精及防疫宣導，方便客人隨時手部消毒。（圖／業者提供）

廣三SOGO百貨上班員工須測量體溫，另各出入口設置體溫感測儀把關，美食街裝設用餐隔板，主題餐廳採實聯制、量測體溫及手部消毒等，防疫升級，即日起進入專櫃前，消費者還得進行手部消毒，雙整點全館櫃位全面消毒，若有舉辦活動就會進行實聯制。





▲大魯閣新時代館內娛樂場館同步執行實聯制，防疫加嚴。（圖／業者提供）

大魯閣新時代購物中心即日起全館餐廳、美食街、娛樂場館全面啟動「實聯制」，民眾用餐前或入店遊玩前必須先填寫紙本或使用手機掃描櫃位上的QR Code條碼，填寫並出示完成表單後畫面才能開放點餐；美食街座位也將設置隔板，與民眾共同防疫，做好健康管理。



