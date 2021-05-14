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美股跌深反彈、台股跟著回神　早盤漲逾350點重回萬六

▲台股近期屢創新高，引起投資人關注未來走勢。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（14）日回神，開盤漲149.14點，加權股價指數以15819.24點開出，隨後漲逾350點，重回萬六。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-05-14 09:35:59｜2021-05-14 09:40:05

美股跌深反彈，道瓊指數昨（14）日漲400多點，亞股今（14）日也上揚，日韓股市早盤分別漲1.5%與0.8%。台北股市跟著回神，開盤漲149.14點，加權股價指數以15819.24點開出，隨後漲逾350點，來到16000點之上。電子股表現強勁，台積電、鴻海、聯發科、國巨領軍帶頭衝，但鋼鐵與疫情概念股回落修正。

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美股道瓊指數14日上漲433.79點，或1.29%，收34,021.45點；標普500指數上漲49.46點，或1.22%，收4,112.50點；那斯達克指數上漲93.31點，或0.72%，收13,124.99點；費城半導體指數上漲42.79點，或1.50%，收2,893.94點。

台北股市今（14）日回神，開盤漲149.14點，加權股價指數以15819.24點開出，隨後漲逾350點，漲幅2.3%以上，來到16000點之上。權值股台積電上揚，早盤漲12元，漲幅超過2%，來到560元附近。鴻海攜手電動車製造商 Fisker敲定7年的電動車代工協議，計劃2023年於美國設立電動車代工廠，預估年產能初步至少達到15萬輛，使鴻海早盤強勁，漲2.4%，來到106元。鴻海家族也紅通通，天鈺漲7%、樺漢漲6%、訊芯漲停。

其他，聯發科漲4%，來到911元。南亞科、和碩、聯電、日月光漲2到5%，群創、友達漲7%，國巨飆漲停，其他被動元件也強勢，奇力新、立隆電、大毅漲6到7%。至於疫情概念股今日回落修正，恆大與國光生跌6%，美吾華、亞諾法與雃博跌8到9%、南六跌停。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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