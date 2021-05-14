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日最新《防衛白皮書》草案曝光　首度提及台灣穩定重要性

▲本《防衛白皮書》草案內容曝光，首度明載台灣局勢的重要性。圖為日本防衛大臣岸信夫。（圖／美聯社／達志影像）
▲本《防衛白皮書》草案內容曝光，首度明載台灣局勢的重要性。圖為日本防衛大臣岸信夫。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-14 10:45:05

日本政府2021年最新版《防衛白皮書》草案在13日時曝光。其中內容提到了「穩定台灣局勢對於日本的國防安全相當重要」，更是首度明載台灣局勢的重要性。

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根據《共同社》報導，2021年版《防衛白皮書》草案在13日時曝光，預計會在7月時在內閣會議上報告。2021年版《防衛白皮書》草案提到美中之間，在經濟、政治以及軍事等新設競爭進一步升級、逐漸激烈化，尤其是南海軍事活動趨於活躍，指出「軍事性的力量平衡變化有可能影響地區的和平與穩定」對於中國軍事動向，則是與去年同樣強調會強烈關切安全保障方面。

《防衛白皮書》草案中也提及了台灣局勢對於日本的影響。有鑑於美日雙方領袖4月時的共同聲明中，時隔52年提及了台灣，認為必須要防範突發事態，指出「台灣局勢穩定對於日本的安全保障和國際社會穩定很重要」。

近來共軍頻頻擾台，也引起關注。草案指出中方軍機在台灣附近的活動變得相當活躍，另外一方面美國則是出售武器給台灣，並讓艦隊駛過台灣海峽支援，美國支援台灣的立場鮮明。指出兩岸軍事平衡傾向對中國有利，此差距正在擴大，日方有必要關注美中台未來動向。

草案中提到中國在尖閣諸島（釣魚台列嶼），持續片面以武力改變現狀，讓日方感到憂心，並且則中國已經違反國際法。在事技術領域方面，也指出中國嘗試從他國獲取尖端技術，因此「保護技術也是重要課題」。並表明要實現「自由開放的印太地區」構想，力求與美國、印度以及澳洲進行國際間的合作。

▲日本最新《防衛白皮書》草案提到為了實現自由開放的印太地區，力求國際之間合作。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本最新《防衛白皮書》草案提到為了實現自由開放的印太地區，力求國際之間合作。（圖／美聯社／達志影像）
 

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