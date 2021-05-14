小港傳確診案例？陳其邁：疫情均由中央公布、民眾勿轉傳
台灣爆發本土病例，疫情逐漸升溫，昨日晚間高雄市嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變指揮中心才表示，確診案1217到高雄進香的所接觸到的48名接觸者，核酸檢驗結果均為陰性，沒想到深夜就傳出小港區出現確診個案的消息，高雄市長陳其邁今（14）日上午強調，有關疫情的部分，由中央統一公布，請大家共同配合傳染病防治法規定，勿轉傳。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-14 10:42:56｜2021-05-14 10:45:03
昨日晚間在臉書上的高雄在地社團，陸續傳出小港有賣場突然實施清潔消毒相關作為，還傳出有學生被隔離，甚至連健身房都傳出疑似有確診案例，對此，高雄市長陳其邁上午在總質詢休息時間受訪時則重申，中央公布疫情有SOP的標準，所以確診個案由中央來做公佈，地方包括疫調及相關清消等防疫措施的落實，地方也會跟中央來密切合作。
陳其邁強調，所有的疫情都由中央疫情指揮中心來做公佈，沒有證實或者是錯誤的訊息，請市民朋友、大家共同來配合相關的傳染病防治法規定；高雄市衛生局也指出，疫情發布與說明以中央流行疫情指揮中心為準。對於所有社區防疫工作，衛生局均依照既定標準作業程序落實執行相關防疫作為，請民眾勿輕信或流傳任何未經主管機關發布及說明之資訊以免觸法。