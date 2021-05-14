  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

小港傳確診案例？陳其邁：疫情均由中央公布、民眾勿轉傳

陳其邁
▲高雄市長陳其邁強調，中央公布疫情有SOP的標準，所以確診個案疫情的部分，由中央統一公布，請大家共同配合傳染病防治法規定，勿轉傳。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.14）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-14 10:42:56｜2021-05-14 10:45:03

台灣爆發本土病例，疫情逐漸升溫，昨日晚間高雄市嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變指揮中心才表示，確診案1217到高雄進香的所接觸到的48名接觸者，核酸檢驗結果均為陰性，沒想到深夜就傳出小港區出現確診個案的消息，高雄市長陳其邁今（14）日上午強調，有關疫情的部分，由中央統一公布，請大家共同配合傳染病防治法規定，勿轉傳。

我是廣告 請繼續往下閱讀
昨日晚間在臉書上的高雄在地社團，陸續傳出小港有賣場突然實施清潔消毒相關作為，還傳出有學生被隔離，甚至連健身房都傳出疑似有確診案例，對此，高雄市長陳其邁上午在總質詢休息時間受訪時則重申，中央公布疫情有SOP的標準，所以確診個案由中央來做公佈，地方包括疫調及相關清消等防疫措施的落實，地方也會跟中央來密切合作。

陳其邁強調，所有的疫情都由中央疫情指揮中心來做公佈，沒有證實或者是錯誤的訊息，請市民朋友、大家共同來配合相關的傳染病防治法規定；高雄市衛生局也指出，疫情發布與說明以中央流行疫情指揮中心為準。對於所有社區防疫工作，衛生局均依照既定標準作業程序落實執行相關防疫作為，請民眾勿輕信或流傳任何未經主管機關發布及說明之資訊以免觸法。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
17.74%82.26%
2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
40.87%59.13%
2021-05-11-2021-05-14
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
即時
推薦閱讀