名家論壇》黃創夏／從「超前部署」變「滅火圍堵」

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緊張的情勢瞬間升高，這段日子一直被特定政治力量拿來說嘴「台灣好棒棒」的台灣股市瞬間反應，一度大跌1418點，全面綠油油。
過去一年多以來，台灣照常生活的自信景象立即受到挑戰，是不是會進入「第三階段防疫」？所謂的「第三階段防疫」該如何落實？福爾摩沙的上空氣氛開始凝重。
這樣的情況在台灣當然是個重大轉變，疫情警戒升高，不明的感染鏈讓防疫從「超前部署」轉進到「滅火圍堵」，過去的那種「勿恃敵之不來，恃我有以待之」的從容將要收起，「快速反應、精準減害」即將成為下一階段的作戰主軸。
此時此刻，台灣人民還是應該對台灣的防疫有信心，去年疫情混沌不明之際，台灣也曾經有過「白牌司機」、「酒店會計」等約十起的「不明感染鏈」，甚至還有讓許多人掛心的「磐石艦」集體染疫‧‧‧台灣都挺過去，有驚無險。
當然，最近這一波的「不明感染鏈」襲擊的頻率較之以往，太密集，而且這段日子以來，正如同四月份的國際重要戰略外交期刊《外交事務》中所描寫之「台灣對於自己防疫成果『充滿自信』，對台積電半導體受到關注『高度滿意』，卻對國際間的許多局勢變化『缺乏興趣』」，台灣這一段時間，確實是比較自滿，無可諱言，對於防疫的嚴謹程度，確實是比較鬆懈了。
相信台灣、相信人民，警報已經響起，戴口罩、勤洗手、保持社交距離的基本動作，民間必然會迅速就緒，高度具有「命運共同體意識」的2400萬台灣人民，就是台灣防疫自信的最大資產，也是最好的屏障。
然而，面對新的情勢，卻還是有些淡淡的焦慮。
下一個階段是「快速反應、精準減害」，需要綿密的全面通報體系、合作無間的中央與地方政府，還有互相信賴與全力以赴，不帶任何政治盤算的準確決策。
坦白說，這個部分確實令人擔憂！
且看為了防疫旅館的管理，中央的部會之間、中央與地方政府之間的打嘴鼓，在「華航諾富特」感染鏈就上演多次、「怎麼不早說」、「沒有通知我」、「病毒比公文快」的中央與地方口角也不時出現，當然還有兩大政黨的側翼份子，過去一年以來也總是不缺席的相互攻訐。
此時此刻，讓人想起去年初美國疫情開始擴大之際，美國共和黨的川普政府與民主黨大州政府的「口角生波」，怎能不讓人擔憂呢？
拜託陳時中、侯友宜、柯文哲、鄭文燦、蘇貞昌等人，現在已經不是「超前部署」時期了，而是「滅火圍堵」階段，台灣很小，希望你們這些「大人」的距離，可不要越來越大了！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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