名家論壇》沈榮欽／病毒該怎麼稱呼？雙重標準的歧視

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所有以WHO和譚德賽為擋箭牌者，我從未見過那些認為武漢肺炎為歧視者，使用WHO的正確名稱來稱呼變種病毒：沒有人稱英國變種為B.1.1.7，南非變種為B.1.351, 巴西變種為P.1變種，或是印度變種為B.1.617。如我一開始所斷言，防疫當前，最該使用大眾能夠迅速理解的語言，才是最有效的溝通方式。
如今WHO溝通時必須說B.1.1.7，最早發現於英國；B.1.351，最早發現於南非；P1變種，最早發現於巴西，B.1.617，是最早發現於印度變種的正式名稱，依舊必須提及國家，除了更為冗長，阻絕一般人的溝通之外，並無助於防疫。
當中國稱之為武漢肺炎時，這些人稱之為武漢肺炎，當習近平下令不准稱為武漢肺炎時，這些人隨之改口，當中國照舊「歧視」他國時，這些人同樣「歧視」他國。更有甚者，這些人還捏照事實，謊稱是台灣執政者使用武漢肺炎，才使得中共必須阻止我們加入WHA，當中竟有台大醫學系的畢業生，果真天才來自四方，笨蛋不分科系，沒有比中年時還強調十八歲時入學考試更可悲的人生觀了。
●作者：沈榮欽／加拿大約克大學副教授
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