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名家論壇》沈榮欽／病毒該怎麼稱呼？雙重標準的歧視

▲面對病毒的正確名稱級稱呼方式，社會似乎存在著雙重標準。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲對於病毒的正確名稱及稱呼方式，社會似乎存在著不一樣的標準。（示意圖／取自 pixabay ）

文/沈榮欽

2021-05-14 10:52:33

【本文由沈榮欽授權刊登】

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至今所有抨擊武漢肺炎為歧視者，堂而皇之稱呼英國變種、南非變種、印度變種不亦樂乎，絲毫不覺得有歧視其他國家之嫌，但依舊堅持不得採用武漢病毒，連同樣邏輯下，稱之為中國原生種也不行。

所有以WHO和譚德賽為擋箭牌者，我從未見過那些認為武漢肺炎為歧視者，使用WHO的正確名稱來稱呼變種病毒：沒有人稱英國變種為B.1.1.7，南非變種為B.1.351, 巴西變種為P.1變種，或是印度變種為B.1.617。如我一開始所斷言，防疫當前，最該使用大眾能夠迅速理解的語言，才是最有效的溝通方式。

如今WHO溝通時必須說B.1.1.7，最早發現於英國；B.1.351，最早發現於南非；P1變種，最早發現於巴西，B.1.617，是最早發現於印度變種的正式名稱，依舊必須提及國家，除了更為冗長，阻絕一般人的溝通之外，並無助於防疫。

當中國稱之為武漢肺炎時，這些人稱之為武漢肺炎，當習近平下令不准稱為武漢肺炎時，這些人隨之改口，當中國照舊「歧視」他國時，這些人同樣「歧視」他國。更有甚者，這些人還捏照事實，謊稱是台灣執政者使用武漢肺炎，才使得中共必須阻止我們加入WHA，當中竟有台大醫學系的畢業生，果真天才來自四方，笨蛋不分科系，沒有比中年時還強調十八歲時入學考試更可悲的人生觀了。

●作者：沈榮欽／加拿大約克大學副教授

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com

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