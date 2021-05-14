人與人的連結就想到性交？呂秋遠曝「背後隱憂」：沒必要

國內本土疫情進入嚴峻時刻，衛福部長陳時中將蘆洲獅子會群聚案的染疫前會長與萬華茶室病例的接觸形容是透過「人跟人的連結」，引起許多人譏諷，對此，律師呂秋遠則是相當擔憂，若未來確診者擔心被嘲笑，因此不願誠實說出足跡，「當疫調更困難，其實斬斷病毒鍊就會更辛苦、耗時更久」。





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律師呂秋遠昨日在臉書發文，表示不少擔心疫情擴散的民眾希望能「封城」，但對封城的相關措施卻不了解，「封城就是一般人將近一個月不能任意出門，只能乖乖在家裡。只有必要人員可以憑證件出門、看病可以、採買民生物資可以，一週只能三次，外送、外賣一律停止，我們真的要這樣的封城嗎」，並直言「現在提倡立刻普篩與封城的人，應該是不管別人死活，或是沒有經歷防疫恐慌有多嚴重的人」。





呂秋遠接著提到，很多人在聽到「人與人的連結」以後，「立刻想到全裸體、生殖器、性交、雜交和私生子」，甚至會被做成哏圖在網路上瘋傳，但「如果有人擔心被嘲笑，所以不願意講實話，以後怎麼辦？難道要嚴刑拷打，才能讓不幸染病的人，完整的交代自己的行蹤嗎？給別人一條生路，讓疫調更容易進行，其實也是給自己未來一條生路。當疫調更困難，其實斬斷病毒鍊就會更辛苦、耗時更久」。





呂秋遠也替「阿公店」澄清，「這不是地名，而是在萬華，與許多鄉間的產物。最傳統的店面，並不是脫衣陪酒，只是提供場地，讓一些寂寞孤單的人唱歌、泡茶、喝酒、嗑瓜子，也是許多收入較低的人，賴以為生的場所」，或許會手來腳去、眉來眼去，但並不是全部都是色情產業。





呂秋遠指出，或許在這些地方可能會有婚外情，但絕對不是想像中的「見面就是在性交」的場面，「對於這些人而言，真實的情感交流，其實才是真正的人與人之間的連結，只是剛好不幸遇到疫情發生，如此而已。大家都是混口飯吃，把這些發生疫情的地方妖魔化，其實沒有什麼必要性」。





最後，呂秋遠也呼籲，「我們都累了、都怕了，但是我們可以多一些同理心。面對嚴峻的疫情，或許可以多一些理解，讓得到新冠肺炎的人，可以多一些不被責備的空間。因為，在社區感染的高度威脅下，下一個可能就是我們自己」。（編輯：郭佩蓉）



