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尚有確診者未公布？陳時中：疫調證據充足才能公布

陳時中
▲外界質疑是否還有隱藏的確診個案還沒公布？陳時中說，要疫調證據充足完整才做公布。（圖／翻攝柯文哲臉書直播）

記者鄭宏斌／台北報導

2021-05-14 11:03:07｜2021-05-14 11:11:51

和平醫院傳出有2名病患確診新冠肺炎，衛福部長陳時中今（14）日上午與台北市長柯文哲會商，討論因應策略，會後共同舉行記者會。媒體提問，消息傳出疑似還有確診者尚未公布？陳時中回答表示，疫調時要證據充足才會做公布，沒有弄清楚而擅自公布，很容易引發恐慌，

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陳時中說，很多情況在疫調時，要證據充足才會做公布，沒有弄清楚，而擅自公布，很容易引發恐慌，因為在疫調時，有些個人資料不願暴露，而導致轉移或不正確，這樣徒增恐慌。

陳時中表示，相關醫療資料的公布，要由中央指揮中心統一公布，有些縣市政府的資訊基本上是對的，但如果任意公布，可能會引起網路上很多假消息、有心人士讓社會變動亂，這樣對疫情控制就不好。

對於和平醫院傳出確診狀況，外界質疑醫院是否反應慢？陳時中強調，台灣醫療界的反應已經很快，每件事情都有一些時間差，還要再努力。至於整體效率怎麼提升？大家來討論怎麼扣得更好、更緊。

疫苗採購方面，陳時中說，買賣疫苗的部分，上次在立院有立委問說，地方政府可不可以買？他回答只有藥商能買，藥商可以申請進口，至於誰委託藥商做？是另一回事。在政策方面，中央疫情指揮中心成立後，表示疫情進展到一個程度，疫苗的事由中央來做統籌規劃，地方有任何意見，都可以來談。

柯文哲接著發言表示，疫苗還是要由中央統籌分配，如果放給地方政府來做，有些政府有錢、有些政府沒錢，而且人數也不一樣。

柯文哲也說，他算過疫苗要打到總人口75%，沒有那麼容易，疫苗打兩輪恐要6個月以上。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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