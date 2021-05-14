尚有確診者未公布？陳時中：疫調證據充足才能公布

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陳時中表示，相關醫療資料的公布，要由中央指揮中心統一公布，有些縣市政府的資訊基本上是對的，但如果任意公布，可能會引起網路上很多假消息、有心人士讓社會變動亂，這樣對疫情控制就不好。
對於和平醫院傳出確診狀況，外界質疑醫院是否反應慢？陳時中強調，台灣醫療界的反應已經很快，每件事情都有一些時間差，還要再努力。至於整體效率怎麼提升？大家來討論怎麼扣得更好、更緊。
疫苗採購方面，陳時中說，買賣疫苗的部分，上次在立院有立委問說，地方政府可不可以買？他回答只有藥商能買，藥商可以申請進口，至於誰委託藥商做？是另一回事。在政策方面，中央疫情指揮中心成立後，表示疫情進展到一個程度，疫苗的事由中央來做統籌規劃，地方有任何意見，都可以來談。
柯文哲接著發言表示，疫苗還是要由中央統籌分配，如果放給地方政府來做，有些政府有錢、有些政府沒錢，而且人數也不一樣。
柯文哲也說，他算過疫苗要打到總人口75%，沒有那麼容易，疫苗打兩輪恐要6個月以上。
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