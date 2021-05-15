名家論壇》鬼才阿水／為台灣體操注入心力的瑞莎

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此一行為重重傷害瑞莎的心，她也為此發文，除了感謝大家的支持與鼓勵外，也表示不會因幾個亂寫的人而放棄這麼多的孩子。
消息一出後，許多過去受其幫助的人也紛紛跳出來聲援。
對於挖角與搶功一說，就有選手家屬出面駁斥，表示任何小朋友只要有興趣，都能夠自願報名練習，瑞莎並沒有挖角或要求誰離開。
而帳目方面，除了每筆開銷都有發票來做證明外，瑞莎甚至在去年1月自己出錢帶選手出國比賽，整個月的吃住費用都由她買單，最終還獲得了金牌。
至於桃園市政府被指控的經費補助，市長鄭文燦也出面澄清，瑞莎並沒有向市府申請任何經費，那筆款項是補助該校新設活動中心的冷氣費用，而非只給瑞莎在的地方。
解釋完這次被匿名爆料的部分，接下來聊聊瑞莎。
瑞莎最早從模特兒、藝人、演員一路到現在成為體操教練，在取得中華民國的身分證後，她第一時間所想的就是告訴大家她很驕傲成為我們的一份子，成為台灣的一員。
更用自己的行動來幫助台灣體操圈的小孩子們。
曾因傷終止的體操生涯，是她永遠未完的夢想，她能做的就是幫助這些仍還有機會，還有夢想的小朋友們，帶著他們一路走到最後，直到終點。
過去台灣的體育運動，都被中華民國體育協會所把持著，裏頭充斥著各式荒誕且不合常理的規定，成為酬庸與肥貓空降的好去處，沒有實際作為又不願改革。
從網協、棒協、泳協各式各樣的既得利益者，把持這些資源卻不願意給真正付出的運動選手幫助，過去的新聞仍然彷彿昨日。
這時，像瑞莎這樣真正對該項目有熱情，甚至願意犧牲自己的利益來補貼這些選手們的人，自然成為眼中釘，成為要用匿名輿論鬥臭的首要目標。
過去體操隊就曾發生小學教練呼巴掌、扯頭髮等各式虐打選手的事情，這種過時的教育方式，只會讓選手們生活在恐懼之中，自然從來沒拿過好成績，反觀瑞莎的教育，不斷的用支持與鼓勵來帶領選手，不斷的克服每一個瓶頸，直到站上頒獎台領取榮耀的那一刻。
這也是為何瑞莎領導的選手們總是享受其中笑容滿面。
過去我就多次對瑞莎表示聲援，更感謝她的付出與對這些選手的教育，這一次她蒙受不白之冤，自然更是我們該跳出來的時刻。
我希望瑞莎不要對台灣失望，也不要對體操失望，我懂你的無奈，做最多事、最不求回報的人，最終卻成為別人撻伐的目標。
瑞莎，請不要灰心，台灣人永遠是妳最堅實的後盾。
●鬼才阿水／網紅作家
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