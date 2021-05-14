總統連任週年　藍營民調：5成民眾對政府採購疫苗沒信心

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國民黨委託TVBS民調中心的最新調查，近7成(69.6%)民眾不贊成政府開放含萊劑豬肉進口，其中「非常不贊成」的高達46.6%。進一步交叉分析，民進黨支持者中，有將近4成5(44.7%)反對萊豬進口，無政黨傾向的民眾中也有高達近7成(68.5%)反對萊豬進口。
從最新民調可以看出，高達71.8％的民眾擔心無法分辨進口豬肉做成的加工品；交叉分析後，民進黨支持者中，也有超過5成表示會擔心(50.4%)，而無政黨傾向的民眾有將近7成(69.6%)表示會擔心。
國內新冠肺炎疫情延燒，繼華航機師、諾富特群聚風暴之後，不斷再爆發新增感染源不明的本土確診病例，台灣進入社區感染階段，也讓我國疫苗覆蓋率低的問題暴露無遺。根據最新民調結果，超過5成(54.1%)民眾對於政府取得足夠全國民眾施打的新冠肺炎疫苗表達沒有信心。相較於TVBS三月中旬所做的民調，民眾沒有信心的比例，從39%躍升為54.1%。顯然民眾對於「疫苗大內宣」卻始終「不見彈」的結果已經漸感不耐，如今發生社區群聚事件，民眾對於取得足夠疫苗的盼望更為深刻。
至於中選會今天將召開委員會審議已通過連署查對的三項公投案，國民黨也公布民調顯示，今年8月28日公投日，超過6成(61.4%)的民眾表達會去投票，其中，「一定會去」的民眾高達近4成(39.4%)，不會去投票的僅22.7%。國民黨表示，足證人民展現高度的自決意識，面對蔡政府接連的錯誤決策，決定以自己手中的選票來表達維護自身健康、權利與保護環境的意志。
國民黨指出，已非新手的蔡政府過去一年的施政表現卻宛如新手上路；不顧民意蠻橫地開放萊豬；產地標示管理未周全；疫情管控故步自封，不願譜篩；疫苗採購效率低落，國民黨強調，開放萊豬、疫情管控等議題皆是攸關人民健康的基本施政，若一個政府連最基本的國人健康安全都無法捍衛、無法保護，這個政府已實應被民意所淘汰。
此次民調為國民黨委託TVBS民調中心於今年5月4日至5月10日進行，以市內電話號碼後兩碼隨機抽樣，電話訪問20歲以上台灣民眾；有效樣本1,065份，於95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點以內。