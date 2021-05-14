妻子看診和平醫院傳確診　柯文哲：她上班全程戴口罩

北市和平醫院昨晚傳出2名病患確診新冠肺炎，昨日值班的22名醫護人員今（14）日上午送防疫旅館隔離，台北市長柯文哲的妻子有在和平醫院小兒科開設門診，引發關注。柯文哲表示

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台北市政府今日上午召開「和平醫院兩病患確診調查防治」記者會，為了找出可能散落於社區的感染者，