妻子看診和平醫院傳確診　柯文哲：她上班全程戴口罩

北市和平醫院昨晚傳出2名病患確診新冠肺炎，昨日值班的22名醫護人員今（14）日上午送防疫旅館隔離，台北市長柯文哲的妻子有在和平醫院小兒科開設門診，引發關注。柯文哲表示，太太上班全程都有戴口罩。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-14 11:59:37｜2021-05-14 12:00:10
台北市政府今日上午召開「和平醫院兩病患確診調查防治」記者會，為了找出可能散落於社區的感染者，柯文哲表示，萬華區在和平、中興、西園等三間醫院原本就有設快篩站，另外剝皮寮按照中央建議加設快篩，篩檢時間從早上8點到晚上12點。
柯文哲強調，若有發生症狀的才有需要篩檢，「沒事也不要來做心安，因為潛伏期測不出來，來篩檢沒有意義。」至於哪些人需要快篩，柯文哲表示，4月15日之後有到萬華茶藝館工作人員、顧客；因發燒上呼吸道症狀的民眾，以及其他地區民眾到萬華後發生上呼吸道症狀，建議要來做篩檢。
柯文哲太太陳佩琪也在和平醫院任職，外界關注陳珮琪的感染風險，柯文哲答覆說，陳佩琪是在小兒科看診，向她詢問表示，昨天她上班全程都有戴口罩。
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