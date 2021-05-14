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輝瑞：去年屢次提議供應疫苗　巴西遲遲未回應

▲美國輝瑞大藥廠的拉丁美洲區總裁告訴巴西國會議員，輝瑞去年8月到11月間一再提議向巴西衛生部出售2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，但都沒有獲得巴西政府的回應。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國輝瑞大藥廠的拉丁美洲區總裁告訴巴西國會議員，輝瑞去年8月到11月間一再提議向巴西衛生部出售2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，但都沒有獲得巴西政府的回應。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-14 12:26:31

（中央社巴西利亞13日綜合外電報導）美國輝瑞大藥廠的拉丁美洲區總裁今天告訴巴西國會議員，輝瑞去年8月到11月間一再提議向巴西衛生部出售2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，但都沒有獲得巴西政府的回應。

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路透社報導，巴西參議院一個委員會正在調查總統波索納洛（Jair Bolsonaro）是否處理疫情不當，沒有及時取得疫苗以遏止疫情攀升。巴西已有超過43萬人染疫不治，是美國以外病故人數最多的國家。

輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）拉美區總裁穆利優（Carlos Murillo）說，去年9月12日，輝瑞執行長致函波索納洛與他內閣的其他成員，包括時任衛生部長帕祖耶洛（Eduardo Pazuello），表示有意向巴西提供疫苗。

參議院委員會已查證，輝瑞有兩個月沒有收到回音。

帕祖耶洛因為遲遲未推出疫苗接種計畫，在日益高漲的批評聲浪中於3月遭撤換下台。兩名消息人士告訴路透社，他去年沒有接受輝瑞的提議，是因為他認為巴西應該仰賴英國與中國在巴西生廠的疫苗。帕祖耶洛預定在19日赴委員會作證。

中國的疫苗生產問題與瓶頸，導致巴西推出中國疫苗的時間較為緩慢，目前僅約11%的巴西成人完成接種。

波索納洛今天在每週現場網路廣播中說，巴西今年談成的協議，比輝瑞稍早提供的還要好，指出由於法律與衛生方面的不確定性，輝瑞疫苗去年尚未獲得監管機關批准。

巴西政府最後與輝瑞協商，根據今年3月簽署的合約，可獲得1億劑的疫苗，首批100萬劑疫苗是在4月底運抵。

巴西衛生部表示，另一批62萬8000劑的輝瑞疫苗昨天從比利時運抵巴西，還說全國接種計畫目前已配送160萬劑。

輝瑞的拉美總裁穆利優表示，輝瑞即將簽署一份合約，以在第4季再向巴西交付1億劑疫苗。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1100514

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