輝瑞：去年屢次提議供應疫苗　巴西遲遲未回應

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輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）拉美區總裁穆利優（Carlos Murillo）說，去年9月12日，輝瑞執行長致函波索納洛與他內閣的其他成員，包括時任衛生部長帕祖耶洛（Eduardo Pazuello），表示有意向巴西提供疫苗。
參議院委員會已查證，輝瑞有兩個月沒有收到回音。
帕祖耶洛因為遲遲未推出疫苗接種計畫，在日益高漲的批評聲浪中於3月遭撤換下台。兩名消息人士告訴路透社，他去年沒有接受輝瑞的提議，是因為他認為巴西應該仰賴英國與中國在巴西生廠的疫苗。帕祖耶洛預定在19日赴委員會作證。
中國的疫苗生產問題與瓶頸，導致巴西推出中國疫苗的時間較為緩慢，目前僅約11%的巴西成人完成接種。
波索納洛今天在每週現場網路廣播中說，巴西今年談成的協議，比輝瑞稍早提供的還要好，指出由於法律與衛生方面的不確定性，輝瑞疫苗去年尚未獲得監管機關批准。
巴西政府最後與輝瑞協商，根據今年3月簽署的合約，可獲得1億劑的疫苗，首批100萬劑疫苗是在4月底運抵。
巴西衛生部表示，另一批62萬8000劑的輝瑞疫苗昨天從比利時運抵巴西，還說全國接種計畫目前已配送160萬劑。
輝瑞的拉美總裁穆利優表示，輝瑞即將簽署一份合約，以在第4季再向巴西交付1億劑疫苗。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1100514