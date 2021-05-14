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特企／《魔靈召喚：失落的世紀》全新魔靈更新

▲《魔靈召喚：失落的世紀》今日進行版本更新，上市後首次新增全新魔靈和召喚師技能。（圖／資料照片）
▲《魔靈召喚：失落的世紀》今日進行版本更新，上市後首次新增全新魔靈和召喚師技能。（圖／資料照片）

本報訊

2021-05-14 12:03:38

手遊大廠Com2uS宣布《魔靈召喚：失落的世紀》(以下簡稱失落的世紀)今日進行版本更新，上市後首次新增全新魔靈和召喚師技能，並為紀念全球下載量突破300萬次，將大方送出傳說魔靈和高達5000紅水晶的獎勵。

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失落的世紀是運用Com2uS自家人氣手遊魔靈召喚 IP打造的全球零時差戰略遊戲，玩家可以透過魔靈召喚世界裡的各種魔靈編組隊伍，進行全球零時差戰鬥。並運用反擊和召喚師技能等不同攻擊，享受緊張刺激的戰鬥樂趣。上市後橫掃多國排行榜第一名，更在上市兩週內全球下載突破300萬次。

本次更新新增光屬性稀有魔靈「華譚」，華譚擁有可以攻擊敵人後排並弱化敵人的技能，若敵人被賦予減速效果，則能再造成敵人眩暈效果，若和造成減速效果的輔助型魔靈一起使用的話，將可以形成不錯的合作效果。同時，本次更新中也追加了可以造成敵方前鋒和前排傷害的召喚師技能「傷害擴散」。

除此之外，在PvE模式的「懸賞通緝」中，新增了可以確認懸賞通緝的逮捕次數選單，以及在重播影片中可以確認對方卡牌狀況的功能，另外還新增了可以一鍵升級魔靈和召喚師技能等級至最大的功能，讓玩家們可以更簡單地升級卡牌。透過本次更新，失落的世界將帶給全球玩家更精彩的隊伍戰略組合及戰鬥樂趣，往後也會持續新增更豐富的遊戲內容。

為紀念下載量突破300萬次，官方特別準備了豐富的獎勵回饋支持失落的世紀的玩家，只要登入即可獲贈2000紅水晶，此外5/14~5/17活動期間天天登入遊戲，加碼再送出傳說卡片、3000紅水晶、1萬魔力石，共計可獲得高達5000紅水晶，千萬別錯過！

更多失落的世紀好康活動及詳細更新內容請參閱官方公告。



遊戲下載：https://bit.ly/3tUXEFo
官方網站：https://bit.ly/2Rh6bUF
官方粉絲團：https://bit.ly/3d4DmU5
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