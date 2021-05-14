特企／《魔靈召喚：失落的世紀》全新魔靈更新

手遊大廠Com2uS宣布《魔靈召喚：失落的世紀》(以下簡稱失落的世紀)今日進行版本更新，上市後首次新增全新魔靈和召喚師技能，並為紀念全球下載量突破300萬次，將大方送出傳說魔靈和高達5000紅水晶的獎勵。





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為紀念下載量突破300萬次，官方特別準備了豐富的獎勵回饋支持失落的世紀的玩家，只要登入即可獲贈2000紅水晶，此外5/14~5/17活動期間天天登入遊戲，加碼再送出傳說卡片、3000紅水晶、1萬魔力石，共計可獲得高達5000紅水晶，千萬別錯過！





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