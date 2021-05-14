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賈永婕接種AZ疫苗　自曝3日詳細症狀

▲賈永婕接種AZ疫苗後，僅有打針手臂出現些微酸痛。（圖／翻攝賈永婕臉書）
▲賈永婕接種疫苗後，僅有打針手臂出現些微痠痛。（圖／翻攝賈永婕臉書）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-14 11:59:14

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情越來越嚴重，許多人紛紛感到不安，搶打AZ疫苗，賈永婕日前也曬出AZ疫苗接種紀錄卡，並詳細寫下接種疫苗3日後狀況，而她聽說年輕人副作用較大，自己症狀卻不多，坦言：「我也很想年輕啊！雖然身體沒有不舒服，但是其實我內心有一點難過。」

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▲賈永婕接種AZ疫苗3天後，已沒有不適症狀。（圖／翻攝賈永婕臉書）
▲賈永婕熱愛運動，接種AZ疫苗後沒有太多不適症狀，便照常騎腳踏車。（圖／翻攝賈永婕臉書）
賈永婕昨（13日）在臉書發文分享接種AZ疫苗的近況，她表示10日下午至亞東醫院施打疫苗，整個流程約20分鐘，從填寫資料、量血壓、醫生問診到打針都非常順利有效率，且打針時也並無感覺疼痛，在觀察區坐了30分鐘沒有異樣後便回家，回家當天的狀況一切如常。

▲賈永婕的AZ疫苗紀錄卡。（圖／翻攝賈永婕臉書）
▲賈永婕的AZ疫苗紀錄卡。（圖／翻攝賈永婕臉書）
第2天，賈永婕起床後很認真感受自己的身體狀況，並感覺到打針手臂的周圍肌肉有些許的痠痛，她猜測可能是身體有一點微微的發熱之類的，接著由於當日需要清楚的腦子與體力處理事情，吞了一顆普拿疼後，就照常工作、運動、騎腳踏車。

到了第3天，賈永婕只剩下手臂還有輕微的痠痛感，因此沒有特別吃藥，照著行程活動，下午還在跑步機跑40分鐘。第4天後身體已經沒有任何感覺了，行程則是「早上去買菜，下午去婚紗店，黃昏時與老公去大安森林公園跑步，大約8公里！」

AZ疫苗推出後，陸續出現疫苗不良反應事件，賈永婕也聽說AZ疫苗對年輕人的副作用比較大，笑說：「滾來滾去，我也很想年輕啊！雖然身體沒有不舒服但是其實我內心有一點難過。」不過她也很開心做了正確的決定，直言：「對的事情就要去做。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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