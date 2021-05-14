防堵和平醫院成院內群聚！22名醫護上午統一載至隔離所
國內近日爆發社區感染，且持續加劇，指揮中心昨（13）夜公布台北市立聯合醫院和平院區出現兩名確診個案，為了避免院內群聚，22名與確診者有密切接觸的醫護人員在今（14）日上午十點多於該院分兩台專車前往隔離所，一早現場就有大批媒體守候，不少記者更是身穿隔離衣、防護眼罩，將防疫工作做到最足。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-14 11:44:55｜2021-05-14 11:49:01
指揮中心昨日晚間9點多臨時發佈消息指出，和平醫院確診2案為60多歲男性及女性，均為9日到醫院急診就醫，並分別在當日及隔天入住不同病房，住院後幾天出現喘氣、發燒等症狀，胸部X光出現肺炎，12日轉負壓隔離病房並進行通報採檢後，於13日晚間確診，目前初步已匡列相關工作人員42名進行居家隔離及採檢。
今日上午10點有22名醫護人員在和平院區廣州街一側，也就是急診出入口處搭上共兩台專車前往防疫旅館或檢疫所進行隔離檢疫，在院方引導下依序上車，所有人員不發一語並緊帶口罩，穿著日常便服、手拉行李面對14日的檢疫生活。
和平醫院現場一早便出現媒體守候，不少記者除了口罩不離口，更身穿防護衣、防護眼鏡，將防疫工作做到最足。而由於大批媒體相當引人注目，引起周圍店家和路過行人好奇，不過也沒有多做逗留。
和平院區出現確診病患的B6、B7病房昨天起不進不出，A6病房只出不進，而急診暫停但保持篩檢能力，門診僅開放已預約者、不接受現場掛號，出院病人須觀察14天。
陳時中上午於北市府記者會上表示，目前和平沒有封院的問題，中央跟地方努力讓風險歸零、逐步恢復醫院醫療量能，是大家最大共識。陳時中強調，封院有明確標準，是在不可控情況下的不得已措施，但和平現在沒這問題。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。