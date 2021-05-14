桃園師生畢旅身體不適 屏縣府呼籲民眾勿亂傳疫情訊息
針對恆春地區網路有人亂傳墾丁大街有學生確診新冠肺炎訊息，縣長潘孟安得悉後第一時間要求縣警察局及衛生局徹查謠言來源，經漏夜調查，係來自桃園永豐高中畢旅師生自13日下午2時起陸續出現水瀉及少數發燒情形，送醫診斷是感染性胃腸炎及大腸炎，因疫情升溫縣府高規格預防處理，進行新冠病毒採檢送驗外，並要求暫停畢旅行程。
記者黃正忠／屏東報導
2021-05-14 12:23:39
縣府衛生局指出，經過漏夜調查結果，學生陸續發生症狀後，分別送到恆春地區三家醫院就醫，院方於深夜23點55分通報疑似食品中毒案，由於學生的症狀都是水瀉，極少數發燒，考慮國內目前疫情狀況，當即決定採取高規格方式處理，除進行新型冠狀病毒的採檢送驗外，並依照嚴重特殊傳染性肺炎防疫原則，請飯店配合，將生病與非生病的學生分開安置，並要求不得離開房間，全程佩戴口罩。
屏東縣政府指出，440位師生中，自13日下午起陸續有70人分別送到恆春的旅遊醫院、基督教醫院及南門醫院，截至今日上午10:30止，留院觀察為31人，其中恆基7人，南門醫院24人，其餘離院休息。至於採檢結果，第一批33人全部是陰性。
潘孟安表示，針對恆春社群出現不實謠言，除警察局及衛生局應該徹查消息來源，做必要處置，以免以訛傳訛，引起恐慌之外，也要特別提醒民眾，個案及疫情等相關防疫資訊，均應由中央流行疫情指揮中心統一對外公布。
縣府指出，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定，一旦隨意散播、轉傳有關疫情的謠言，最高可罰300萬元。