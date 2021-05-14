南電北送不公平　陳其邁：自己的電應該要自己發

昨（13）日高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，造成全台大停電，南電北送的問題再度引起民眾討論，高雄市長陳其邁今日指出，長期的南電北送對高雄、對南部來講非常非常不公平，所以主張除了「增氣、減煤、綠能、反核」之外，更重要的是區域均衡的原則，「南電應該留在南用，自己的電自己發」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-14 11:51:21｜2021-05-14 11:55:04
513全台大停電，台電C、D兩組饋線機組輪流供電跟停電，全台灣屬於C、D組的饋線都受到影響，許多企業、店家的展現和營業都因此遭受損失，是否協助企業、民眾的損失向台電求償？陳其邁表示，可歸責於台電公司的部分，台電公司就應該要負起責任，市府包括財政局、經發局會來協助業者，就整個停電造成的損失，請台電負起責任。
此次停電造成全台連鎖反應，南電北送議題再度被民眾討論，陳其邁強調，高雄市自己發的電一年有500億度，高雄只用了280億度的電，只用了56%，長期的南電北送對高雄、對南部來講都非常非常不公平，所以主張區域除了「增氣、減煤、綠能、反核」之外，更重要是區域均衡的原則，「努力的學生應該要得到獎賞」，高雄發展綠電6年會增加1GW，燃氣機組上來增加的電量，就應該要用來減煤。
陳其邁也要求中央跟地方必須共同合作、負起責任，像昨日興達電廠的這個停機事件，恢復供電最快的就是天然氣燃氣機組，只要給氣發電量就會快速上來，既符合空污跟區域以及安全的一個均衡的原則，所以「南電應該留在南用，自己的電自己發」，台電的燃氣機組儘速設立，興達電廠的燃煤機組就可以盡快淘汰掉。