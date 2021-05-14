全民防疫　中市府「宮廟防疫即時看」避開人潮

近日國內新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布進入二級警戒狀態，停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動。為降低宮廟活動群聚感染風險，市長盧秀燕除在防疫會議上呼籲各宗教團體於防疫期間配合停辦各項活動，並請民眾多利用市府首創「宮廟防疫即時看」視訊服務，可立即觀看台中13處宗教場域現場即時影像，方便民眾避開人潮，兼顧民眾參拜誠意。

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民政局長吳世瑋表示，宗教淨化、安撫人心，是根深蒂固的地方習俗，隨著疫情越趨嚴峻，全國上下備戰防疫，為避免大型宗教活動群聚感染疑慮，市府與轄內13處宗教場域合作，將即時影像連結到市府網站，設立「宮廟防疫即時看」視訊服務專區，手機、電腦、平板都可使用，點選後就可看到各宗教場域裡的人潮狀況，提供民眾作為是否前往參拜的重要參考。

吳世瑋也呼籲，請參拜民眾務必正確佩戴口罩、落實酒精手部消毒、實聯制及保持社交距離，同時做好勤洗手等個人衛生防護。市府也會積極與宗教團體溝通，勸導轄內宮廟暫停大型宗教活動，至於室內宗教活動部分，則呼籲改為線上進行，並請各宮廟確實參照中央流行疫情指揮中心指示落實各項防疫措施，全力配合政府防疫，共同確保城市安全。

▲市長盧秀燕防疫會議呼籲多利用「宮廟防疫即時看」視訊服務(圖／市政府提供2021.5.14)

民政局指出，中市「宮廟防疫即時看」視訊服務，去年4月23日起至今年5月11日止，計有近44萬3,000人次觀看，今年觀看人數並較去年顯著成長，尤其4月份適逢媽祖遶境盛事，當月觀看人數更高達近21萬3,000人次，中市公私合作全力防疫，為市民提供更緊密的社會安全防護網。

民政局說明，「宮廟防疫即時看」彙整中市大甲鎮瀾宫、大雅永興宫、北屯三官堂、北屯松竹寺、西屯惠來里福德祠、西屯福壽宮、東區樂成宮、南屯萬和宮、清水紫雲巖、潭子潭水亭、豐原鎮天宫、東區南天宮及靜宜大學主聖母堂等13間宗教場所合作，即可觀看宗教場所即時影像，避開參拜人潮，降低感染風險。