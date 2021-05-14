全台大停電只因電網？他反曝「能源困境」：進入6%保衛戰
昨（13）日全台各地大停電，台電公司事後也出面解釋，起因為高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，也掀起各界討論。對此，政治評論員李正皓則認為「起因不等於原因」，並指出台灣面臨的「能源困境」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-14 12:05:51
13日台電調度處長吳進忠曾在記者會解釋，原先預估的供電能量，約有10%的備轉容量，但是13日的供電能力出現了誤差。原先預估13日尖峰負載約3500萬千瓦，但實際為3670萬千瓦，高出170萬千瓦。是因為「太陽光電比預測值少了30萬千瓦，風力發電也比原來的預測值少了25萬千瓦」，因此造成興達電廠電壓驟降，引起四部機組跳脫，影響電力大概是220萬千瓦，約尖峰負載的6%。
李正皓則認為，所謂的備轉容量可以理解為「應急」用的存款（電力），當突發事件發生，應急的存款（電力）不夠，那就是電力不夠，這應該很好理解、也沒什麼好拗。所謂的電網、匯流排故障，這就是突發狀況，興達電廠約占全台發電量的6%，連6%的電力減損意外都沒辦法應付，「這就是台灣現在發電的真實窘境：6%保衛戰」。
李正皓繼續分析，「有人說，我們還有綠能發電呀！但綠能發電的供應本來就很吃天氣因素，陰天、下雨、沒有風，綠能的發電量都會不如預期」。
最後李正皓質疑，「如果台灣不缺電，為什麼民進黨政府拼了命也要推三接天然氣供電站？」他也補充，「三接天然氣供電站如果完工，台灣多6%供電量，而這6%正是台灣電力的生死線，正如同我一開始說的，台灣真實的狀況就是進入了電力的6%保衛戰，這6%，決定了台灣是供電穩定的先進國家，還是電力不穩的落後國家」。
李正皓最後表明主張，「支持核電可以；支持三接天然氣也很好，這兩者都是一種能源手段跟態度。但我真的看不懂那些反核又反三接的左膠環團在幹嘛，憑什麼一邊享受著台灣進步的資源，另一邊又努力的推動台灣重返落後？我真的看不懂」。（編輯：潘毅）