本土再加29人！獅子會、萬華茶藝館群聚暴增、南部1中標
本土新冠肺炎確診病例再增加，中央流行疫情指揮中心今（14）日宣布新增29例本土COVID-19確定病例(案1263至案1291，含5月13日晚間公布2例，包括案1272及案1273)，皆為本國籍，為16例女性及13例男性，年齡介於10多歲至70多歲；其中4人無症狀，其餘25人發病日介於5月2日至5月12日。
記者許家禎／台北報導
2021-05-14 14:12:35｜2021-05-14 15:07:31
指揮中心表示，初步調查新增個案與先前確診個案之流病相關性，其中16例與臺北市萬華區茶藝館及周邊相關；5例與案1203五股獅子會及其相關個案有關；1例與宜蘭遊藝場個案相關；7例尚查無相關性。其中，值得注意的是，今日新增29人中，其中案1289居住地是南部，為案1203獅子會前會長相關確診者之女兒。
指揮中心統計，截至目前國內累計224,617例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含217,290例排除)，其中1,290例確診，分別為1,073例境外移入，164例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,107例解除隔離、171人住院隔離中。有關今日新增本土個案詳情，請參閱新聞稿附件。
指揮中心指出，今天公布之29人新增本土個案中，其中有3位重症個案，其中2位插管。而之前先前重症個案都在康復當中，包括華航、諾富特相關案例中，有一例呼吸器快移除，恢復形況良好。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。