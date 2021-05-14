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美國紐約也曾大規模停電　時報廣場廣告熄滅、交通大癱瘓

▲美國紐約曾經因為大規模停電，交通系統癱瘓，數千人受困電梯。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國紐約曾經因為大規模停電，交通系統癱瘓，數千人受困電梯。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-14 14:09:58

台灣電力公司興達發電廠13日時因事故全廠停機，造成全台大規模停電。其實美國紐約在2019年時也曾經無預警大規模停電，讓繁忙的紐約地鐵運作暫停、熱鬧的時報廣場（Times Square）更陷入了一片黑暗之中。

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綜合《CNN》等外媒報導，事情發生在美東時間2019年7月13日傍晚，中城以及上西區部分地區突然無預警大規模停電，約有30區被突如其來的斷電影響。紐約曼哈頓地區等地頓時陷入黑暗，最著名的時報廣場上頭的廣告看板全都熄滅，而當時正值週六晚間最熱鬧的時刻，但因為大規模停電，百老匯被迫取消演出，還有演員乾脆在街頭上拿著樂器進行表演，就連珍妮佛羅培茲的演唱會也都受到影響。

▲2019年紐約大規模停電，時報廣場廣告也受影響。（圖／美聯社／達志影像）
▲2019年紐約大規模停電，時報廣場廣告也受影響。（圖／美聯社／達志影像）
 

大規模停電更造成交通大亂，繁忙的地下鐵站停電，只剩下緊急備用電源在運作，導致列車無法靠站，馬路上的交通號誌也全都停擺，警察緊急出動在各大路口指揮交通。在這場大規模停電當中，影響了約7萬3千戶，有數千人受困電梯以及地鐵，所幸沒有人受傷。一直到當晚11時30分左右，電力與交通狀況才逐漸恢復。

▲因為大規模停電，紐約地鐵站陷入一片黑暗之中。資料畫面。（圖／美聯社／達志影像）
▲因為大規模停電，紐約地鐵站陷入一片黑暗之中。資料畫面。（圖／美聯社／達志影像）
 

事發之後，電力公司聯合愛迪生（ConEdison）指出，有處變電所發生故障，很有可能是導致事故的主因，另外也可能是因夏季太過炎熱、供電需求負荷過高。不過事情發生當天正好跟1977年紐約大停電事件同一天，也引發了外界討論關注。

 

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