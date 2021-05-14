不滿巴西總統言論？中國拒出口疫苗原料

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波索納洛本月5日在一個公開場合上表示，沒人知道新冠病毒究竟是從實驗室製造出來的，還是因為人類吃了不該吃的動物，不過軍方對於化學、生物放射性戰爭等，也並非一無所知，接著便說道：「我們難道不是在打一場新的戰爭？哪個國家的GDP成長最快？」儘管波索納洛並沒有透露國家名稱，但由於中國是G20集團國家當中，唯一2020年GDP有成長的經濟體(成長率為2.3%)，因此波索納洛的言論被認為是在劍指中國，而這也並非他第一次有類似的言行。
報導指出，由於原料不足導致疫苗短缺，巴西的疫苗接種量大幅降低。北京科興生物公司與聖保羅州衛生廳旗下的布坦坦研究所(Instituto Butantan)合作，在巴西當地生產科興疫苗提供民眾施打，但現在原料被扣住，不清楚何時才會放行。
聖保羅州長若昂·多里亞(João Doria)在與中國駐巴西大使會晤後，於新聞發布會上表示，波索納洛和巴西經濟部長瓜迪斯(Paulo Guedes)應就他們最近發表的言論道歉，以便中國恢復出口。布坦坦研究所所長迪馬斯·科瓦斯(Dimas Covas)也表示，他已致電巴西駐中國大使保羅·梅斯基塔(Paulo Mesquita)，要求他積極促進雙邊溝通。
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