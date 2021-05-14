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不滿巴西總統言論？中國拒出口疫苗原料

▲巴西總統波索納洛近日在一場公開場合上暗示，新冠肺炎有可能是一場生物戰爭；由於波索納洛還提到GDP（國內生產毛額）增加速度的問題，因此也被認為是在暗批中國。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西總統波索納洛近日在一場公開場合上的發言，被認為是在暗批中國，疑似遭到報復，被北京扣留一批原定要運往巴西的疫苗原料。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-14 12:21:54

巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)自疫情爆發以來，多次挨批防疫不力，口無遮攔的個性也讓他惹了不少麻煩。近日他在一場公開場合上又暗示，新冠肺炎可能是一場生物戰爭，被認為是在暗批中國。現在傳出北京疑似不滿波索納洛的言論，拒絕放行一批原定運往巴西的新冠疫苗原料。

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綜合《美聯社》等外媒報導，巴西聖保羅州政府12日表示，由於中國拒絕放行一批新冠疫苗原料，導致巴西暫時無法生產北京科興生物公司研發的疫苗，而這也是巴西今年第二次遭中國拒絕放行疫苗原料，被認為是因波索納洛時常批評中國，導致北京不滿。

波索納洛本月5日在一個公開場合上表示，沒人知道新冠病毒究竟是從實驗室製造出來的，還是因為人類吃了不該吃的動物，不過軍方對於化學、生物放射性戰爭等，也並非一無所知，接著便說道：「我們難道不是在打一場新的戰爭？哪個國家的GDP成長最快？」儘管波索納洛並沒有透露國家名稱，但由於中國是G20集團國家當中，唯一2020年GDP有成長的經濟體(成長率為2.3%)，因此波索納洛的言論被認為是在劍指中國，而這也並非他第一次有類似的言行。

報導指出，由於原料不足導致疫苗短缺，巴西的疫苗接種量大幅降低。北京科興生物公司與聖保羅州衛生廳旗下的布坦坦研究所(Instituto Butantan)合作，在巴西當地生產科興疫苗提供民眾施打，但現在原料被扣住，不清楚何時才會放行。

聖保羅州長若昂·多里亞(João Doria)在與中國駐巴西大使會晤後，於新聞發布會上表示，波索納洛和巴西經濟部長瓜迪斯(Paulo Guedes)應就他們最近發表的言論道歉，以便中國恢復出口。布坦坦研究所所長迪馬斯·科瓦斯(Dimas Covas)也表示，他已致電巴西駐中國大使保羅·梅斯基塔(Paulo Mesquita)，要求他積極促進雙邊溝通。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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