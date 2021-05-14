呼籲萬華藥師協助找感染者　陳時中：有轉檢獎金

中央流行疫情指揮中心今（14）日宣布新增29例本土COVID-19確定病例，其中16例與台北市萬華區茶藝館及周邊相關。為此指揮官陳時中表示，由於萬華茶藝館案比較隱晦，許多人可能都自行買成藥，因此除基層醫療院所多關注外，也呼籲藥師能協助轉檢，若轉檢確診會發給轉檢獎金。
記者許家禎／台北報導
2021-05-14 16:54:07｜2021-05-14 17:09:19
指揮官陳時中表示，不管是宜蘭遊藝場、五股獅子會或是萬華茶藝館案，彼此有關連，但尤其萬華茶藝館周邊案例因為營業型態的關係，許多人都較為隱晦，也增加疫調的困難。
他說，有幾把火燒得旺，接觸頻繁，且有多重、多點，但都在可預期範圍內，現在目前最重要是把染疫者找出來並隔離。也希望基層醫療院所能積極轉檢，同時呼籲藥師也能多注意，如果轉檢確診會發給轉檢獎金，希望透過藥局藥師協助，讓民眾到採檢站採檢，以及早遏止疫情傳播。
目前萬華地區設立4個快篩站，除和平醫院、中興醫院、西園醫院外，也會在今天下午4時於剝皮寮增設一個快篩站。指揮中心指出，目標每天有200個採檢數，會再看狀況可能增加人力。陳時中指出，以部桃為例，是一個上下午約近300人，所以一天約200到500人。
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