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萬華茶藝館相關加16例　足跡修正增內壢郵局、西園路茶館

▲指揮中心針對某獅子會前會長等群聚相關案例做出說明。（圖／NOWnews資料照片）
▲指揮中心針對最新疫報做出說明。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-05-14 14:48:25

本土新冠肺炎確診病例再增加，中央流行疫情指揮中心今（14）日宣布新增29例本土COVID-19確定病例，其中萬華茶藝館及周邊相關個案接觸者採檢進度中，應採223人、已採155人，其中陰性105人、陽性11人、檢驗中39人、待採68人。且有修正相關個案足跡，包括新增內壢郵局與萬華西園路的雲雀清茶館。

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指揮中心指出，今日新增29人中，其中16例與臺北市萬華區茶藝館及周邊相關；5例與案1203五股獅子會及其相關個案有關；1例與宜蘭遊藝場個案相關；7例尚查無相關性。

指揮中心指出，萬華茶藝館及周邊相關個案相關足跡修正包括，5月6日8點內壢郵局、下午1點萬華西園路的雲雀清茶館。5月7日9點40分鹿港竹安宮，中午到下午包括芳苑普天宮、北港朝天宮、布袋家應廟、新塭嘉應廟、南鯤鯓。

5月8日早上到中午包括南鯤鯓、嘉應廟沖水路、晚上有桃園龍潭儷宴餐廳、青龍宮，以及萬華娘子小吃店。5月9日約16點到凌晨2點在銀河百家樂、大地球遊藝場。5月10日凌晨1點51到3點49，以及16點36到23點08分到銀河百家樂與巨城電玩。

▲指揮中心14日公布茶藝館相關案件確診者足跡。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心14日公布茶藝館相關案件確診者足跡。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布萬華茶藝館相關案件確診者足跡。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布萬華茶藝館相關案件確診者足跡。（圖／指揮中心提供）
 

▲指揮中心公布萬華茶藝館相關案件確診者足跡。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布萬華茶藝館相關案件確診者足跡。（圖／指揮中心提供）
 

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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