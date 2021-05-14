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有未公布的確診？獅子會、茶藝館誰傳誰　指揮中心這樣說

▲為防堵和平醫院成院內群聚，指揮中心做出說明。（圖／記者林柏年攝）
▲宜蘭遊藝場、五股獅子會，以及萬華茶藝館案確診人數又增加，使得和平醫院要清零。（圖／記者林柏年攝）

記者許家禎／台北報導

2021-05-14 17:03:44｜2021-05-14 17:05:47

本土新冠肺炎確診病例再增加，中央流行疫情指揮中心今（14）日宣布新增29例本土COVID-19確定病例。其中16例與台北市萬華區茶藝館及周邊相關；5例與案1203五股獅子會及其相關個案有關；1例與宜蘭遊藝場個案相關；7例尚查無相關性。

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宜蘭遊藝場、五股獅子會，以及萬華茶藝館案確診人數又增加，記者會現場記者詢問到底誰傳誰？案1217住在基隆的萬華茶藝館確診者5月2日發病，是不是最早的感染源？以及這樣看來，案1203獅子會前會長是不是非指標個案，有其他人傳給他？

指揮官陳時中回應，發病時間跟是不是感染源沒有絕對的關係，每個人潛伏期不一定，茶藝館案來說，因為營業型態的特殊，未來會加強業者的安全衛生與身體檢查，希望達到公共衛生的完整。發言人莊人祥則說，所謂指標個案是指最早被發現的，而非是最早被感染的，誰傳給誰都還要再釐清。
 

另外，今天傳出彰化有兩名確診，宜蘭礁溪、內灣老街也傳大量清消，甚至總統府也傳有案例？為此陳時中說，現在到處都在消毒，地方政府消毒本來就會擴大來做，不能因為案例經過就要很緊張。而莊人祥則表示，有些是明天要公布的，有些只是接觸者的接觸者，目前正在做疫調。

莊人祥說，目前公布確診的作業模式是每天六、七點確認名單，晚上或是第二天早上可以再做疫調，他強調確診任何時間都可能發生，但需要做完整疫調才能公布，否則只會增加民眾恐慌。至於萬華茶藝館案1217、宜蘭遊藝場案1221基因定序明天應該會出來。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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