「採檢人數爆好幾倍」擠滿急診！病人1句話　醫嘆：來了

國內本土疫情進入嚴峻時刻，繼蘆洲前獅子會長1傳19人、羅東遊藝場群聚，昨晚北市和平醫院也接著爆出2確診案例，讓民眾相當擔憂，而胸腔重症醫師蘇一峰也指出，急診被需要採檢的民眾塞爆，還有患者透露，曾與確診者聚會吃飯，讓他們雖害怕，但也立刻提高戒備。
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國內疫情已進入社區感染階段，政府、各機關不敢掉以輕心，紛紛嚴陣以待。而醫師蘇一峰今日也在臉書發文，表示「急診塞爆疑似病人需要採檢，採檢量是平常的好幾倍；恐慌採檢人潮湧入塞爆急診，急診室醫護人員辛苦了」。
貼文一出，網友紛紛留言，「醫師請小心了」、「辛苦了！每位堅守在自己崗位的醫護人員，希望大家在照顧病患的同時，也要多照顧自己」、「真心期望政府加快檢驗能量，並且像得來速一樣，才能追上現在的疫情，不然急診會先垮」、「辛苦醫護人員了」、「謝謝您，做好防護工作」、「辛苦第一線的醫療人員了」、「加油」、「辛苦了，願平安健康」。（編輯：郭佩蓉）
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