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「採檢人數爆好幾倍」擠滿急診！病人1句話　醫嘆：來了

▲為防堵和平醫院成院內群聚，指揮中心做出說明。（圖／記者林柏年攝）
▲胸腔重症醫師蘇一峰指出，急診被需要採檢的民眾塞爆，還有患者透露，曾與確診者聚會吃飯，讓他們雖害怕，但也立刻提高戒備。（圖／記者林柏年攝）

編輯中心/綜合報導

2021-05-14 13:00:47｜2021-05-14 13:43:40

國內本土疫情進入嚴峻時刻，繼蘆洲前獅子會長1傳19人、羅東遊藝場群聚，昨晚北市和平醫院也接著爆出2確診案例，讓民眾相當擔憂，而胸腔重症醫師蘇一峰也指出，急診被需要採檢的民眾塞爆，還有患者透露，曾與確診者聚會吃飯，讓他們雖害怕，但也立刻提高戒備。

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國內疫情已進入社區感染階段，政府、各機關不敢掉以輕心，紛紛嚴陣以待。而醫師蘇一峰今日也在臉書發文，表示「急診塞爆疑似病人需要採檢，採檢量是平常的好幾倍；恐慌採檢人潮湧入塞爆急診，急診室醫護人員辛苦了」。

▲醫師蘇一峰在臉書發文。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）
▲醫師蘇一峰在臉書發文。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）
而他發文不到一小時後，再度發文，表示有患者說「與確診者一起聚餐，現在出現呼吸道的症狀」，讓他忍不住直呼「來了，怕爆」，而病患一席話也讓醫護人員們提高戒備，立刻將該名患者收住隔離病房，並且等待報告出爐。

▲醫師蘇一峰在臉書發文。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）
▲醫師蘇一峰在臉書發文。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）
貼文一出，網友紛紛留言，「醫師請小心了」、「辛苦了！每位堅守在自己崗位的醫護人員，希望大家在照顧病患的同時，也要多照顧自己」、「真心期望政府加快檢驗能量，並且像得來速一樣，才能追上現在的疫情，不然急診會先垮」、「辛苦醫護人員了」、「謝謝您，做好防護工作」、「辛苦第一線的醫療人員了」、「加油」、「辛苦了，願平安健康」。（編輯：郭佩蓉）

▲指揮中心13日證實，北市萬華確診者、新北蘆洲獅子會群聚案之間有「人跟人的連結」，圖為宜蘭羅東、新北獅子會以及萬華茶藝館本土群聚關係。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心13日證實，北市萬華確診者、新北蘆洲獅子會群聚案之間有「人跟人的連結」，圖為宜蘭羅東、新北獅子會以及萬華茶藝館本土群聚關係。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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