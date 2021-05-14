「採檢人數爆好幾倍」擠滿急診！病人1句話　醫嘆：來了

國內本土疫情進入嚴峻時刻，繼蘆洲前獅子會長1傳19人、羅東遊藝場群聚，昨晚北市和平醫院也接著爆出2確診案例，讓民眾相當擔憂，而胸腔重症醫師蘇一峰也指出，急診被需要採檢的民眾塞爆，還有患者透露，曾與確診者聚會吃飯，讓他們雖害怕，但也立刻提高戒備。





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國內疫情已進入社區感染階段，政府、各機關不敢掉以輕心，紛紛嚴陣以待。而醫師蘇一峰今日也在臉書發文，表示「急診塞爆疑似病人需要採檢，採檢量是平常的好幾倍；恐慌採檢人潮湧入塞爆急診，急診室醫護人員辛苦了」。





▲醫師蘇一峰在臉書發文。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

▲醫師蘇一峰在臉書發文。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）