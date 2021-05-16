為死者服務！李帝勳揭「殘酷現實」　《迫降》男星也哭了

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該劇故事選用特殊職業「遺物整理師」做為題材，以一間父子經營的遺物整理公司為背景，2人透過整理遺物發現往生者留下的故事，並將其未能傳遞出去的訊息轉達給遺族，但某天父親因意外過世，留下具有亞斯伯格症特質的兒子「可魯」，可魯將與剛出獄的叔叔李帝勳一同經營遺物整理公司，他們透過了解而解開內心的結，逐漸成長為彼此真正的家人。
《遺物整理師》不只是為逝者服務，同時也幫助遺屬解開心結，陳俊翔分享最印象深刻的片段，是在第5集時，他幫助已故的幼稚園老師抓到變態凶手，他說：「經由推理發現真相進而處理，像福爾摩斯般的故事，我印象很深刻。」李帝勳覺得首集呈現出殘酷的社會以及家家有本難唸的經，「老奶奶往生後，兒子來到母親家中看媽媽有沒有留下什麼遺物，是先確認這部分，然後追問有沒有留下錢，讓我覺得很惋惜，會覺得這是現實嗎？也覺得冷酷無情，但還是有呈現出母親想念兒子的那種心意，讓我流了很多眼淚」。
李帝勳在劇中是位拳擊手，他透露拍拳擊戲最辛苦的地方，就是「要裸露上半身」，整體看起來才顯得強悍，所以努力運動與重訓長達3個月，他也從教練身上學到不少，坦言真的不簡單，也因此受傷，但能藉由作品體驗拳擊，李帝勳感到相當滿足，喊話：「希望大家會喜歡拍出來的結果！」
陳俊翔劇中詮釋具有亞斯伯格症特質的人，他希望大家別用異樣眼光看待此人格，表示：「我覺得亞斯伯格症並不是什麼特別或奇怪的症狀，就像每個人的個性都不一樣，亞斯伯格症只是一個不同的特質，沒有對錯、正常不正常。」透露在開拍前，有跟導演討論演出方式，更參考了美劇《The Good Doctor》，學習語調跟情感上的轉換。
陳俊翔去年憑著出演《愛的迫降》北韓F4老么成員而打開知名度，這次在《遺物整理師》戲份吃重，角色沒有情緒不易揣摩，問他壓力大嗎？演出有因為角色關係流淚嗎？他說：「第9第10集的故事，我在讀劇本時真的流很多次淚，開拍前再次讀劇本時也覺得很悲傷，是會讓人落淚的橋段，我能體會這種心情，但身為『可魯』就必須更專注在表現出他的情感，所以我盡量壓抑心情，專注在飾演可魯上。」
李帝勳跟陳俊翔此次首度合作，2人拍攝有發生好玩的事嗎？陳俊翔說：「我藉由這作品，身為演員，真的跟帝勳哥學了很多，從演技到身為現場主演要怎麼加油，這些部分在親自和帝勳哥演戲的同時，看著、學著、感受他的演技，讓我明白『原來是這樣演的啊』，原來李帝勳真不愧是李帝勳啊！只要問帝勳哥的話，他都會非常親切站在我的立場為我解答，讓我覺得很開心，現在的我很想向他表達感謝的心意。」陳俊翔更為前輩下了「長得超帥」、「超級帥氣」、「超級貼心」等3個形容詞，讓李帝勳害羞到不知所措，以手指愛心的手勢感謝對方稱讚。
李帝勳曾訪台旅遊，他表示想牛肉麵、珍珠奶茶、擔擔麵、小籠包、鳳梨酥想到發瘋，希望疫情結束後能再來台品嚐，也想跟台灣粉絲聊聊《遺物整理師》的劇情，喊話：「我一定會去台灣，請一定要等我喔！」而陳俊翔未來過台灣，表示未來有機會一定會來走走看看。《Move to Heaven：我是遺物整理師》共10集，可至Netflix收看。
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