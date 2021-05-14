513大停電 李俊俋：如延長線故障的保護機制、並非缺電
513全台大停電，台電表示並非缺電問題，而是高壓變電所故障導致電網異常，昨晚台電緊急修復，外界開始對能源問題提出質疑。總統府副秘書長李俊俋今（14）也在臉書解釋，並非缺電，而是像延長線故障或電壓過載時啟動跳電的保護機制。
記者胡宥心/台北報導
2021-05-14 12:53:31
昨天高雄路竹路北超高壓變電所匯流排13日突然故障，導致興達電廠無法輸出電力，因此實施C、D分區輪流供電，影響戶數400萬。李俊俋表示，從這場停電意外看出「分區供電均衡」與「電力系統風險管理」的重要性。
李俊俋解釋，興達電廠的停電影響400萬戶，凸顯台灣長期仰賴「南電北送」的問題，未來政府將持續處理「分區供電均衡」的佈建，而「電力系統的風險管理」更是供電穩定的重要一環。
他說，昨日的停電是電網匯流排事故所致，為因應瞬間減少的部分電力與穩定電網，必須採取分區停限電方式穩住電壓頻率，再加上目前「南電中送、南電北送」的狀況依舊存在，才導致南部電廠出狀況，中北部就大停電的情形發生。
李俊俋說，日常生活比喻，就像家中會遇到延長線故障或電壓過載時啟動跳電的保護機制，導致明明有電但插座沒反應、一連串插在同條延長線上的電器也無法使用一樣。
「從這次的停電，顯見我們並不是缺電！」李俊俋強調，台灣缺乏的是長期完整的討論能源政策，反而讓能源政策陷入要與不要的是非題。