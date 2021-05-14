513全台大停電原因出爐　王美花：台電人員人為疏失

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王美花指出，昨日在測試時，台電人員本應開啟編號3542的隔離開關，但卻誤操作到編號3541的開關，造成輸電設備匯流排產生接地故障事件，電力系統電壓突然驟降，進而引起附近的興達電廠機組跳機。
王美花說明，變電所的匯流排就如同延長線的插座，雖然興達發電機沒有問題，但因為匯流排故障，導致電廠的電發電後傳不出去，引起電壓快速下降，也就造成興達電廠四部機組跳機，接著發生約220萬瓩電量的損失。
王美花表示，因為有電量大量損失，電壓頻率快速變動，電廠也自動啟動低頻卸載的保護機制，造成部分用戶的停電；台電後續啟動C組與D組分區輪流停電與復電，每次因為機組慢慢跟上，停電範圍就慢慢縮小，一直到昨日晚間8時提前復電。
在復電速度部分，王美花強調，台電確實有備轉機組，但因為瞬間電力震盪，造成多組機組跳機，雖然有不同機組準備，但開機需要不同時間；其中，水力機組需要最短，約15分鐘就能開機；而燃氣部分約需2小時；燃煤則要6小時開機；至於有部分人士關心的核電部分，重開機約需3日，且中間還須經過原能會審查。
王美花說，昨天用電情況是歷年來的5月高峰，且目前還有許多大型機組，為了準備下月的尖峰用電，都還在歲修當中，預計下禮拜開始才會歸隊，再加上近期水情不佳，水力發電無法順利執行，且燃氣部分機組也有歲修，因此要回復完整電力，等要等重開機較長時間的燃媒機組，因此昨日復電時間才比較長。
至於責任釐清部分，王美花強調，今日所發布的是初步調查情形，後續會完成完整的調查報告，盡快在這禮拜內發布，如果報告中提及台電人員有嚴重疏失，一定會進行究責；此外，台電公司董事長楊偉甫也已表達自請處分，但現階段先處理復電相關情形；未來相關人員的懲處會到什麼程度，要等調查報告出爐後，再進行評估。
台電表示，此次停電的賠償分為兩部分，一是工商業用戶，是以每月一期計算電費，此次5月基本電費打95折，影響戶數約6300戶；二是一般用戶，是每2個月為一期，此次5、6月基本電費打95折，影響戶數約415萬戶，總計兩部分的扣減金額約4.7億元。