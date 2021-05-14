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513全台大停電原因出爐　王美花：台電人員人為疏失

▲針對昨（13）日下午至晚間全台大停電，經濟部長王美花表示，事故起因為台電人員人為疏失。（圖／NOWnews資料照）
▲針對昨（13）日下午至晚間全台大停電，經濟部長王美花表示，事故起因為台電人員人為疏失。（圖／NOWnews資料照）

記者賴志昶／台北報導

2021-05-14 13:59:28

針對昨（13）日下午至晚間全台大停電，經濟部與台灣電力公司今下午公布初步調查情況。經濟部部長王美花指出，昨日事故的起因為高雄市路竹區路北超高壓變電所工作人員誤操作開關，導致一連串機組跳機，後續等到完整調查報告出爐後，會追究相關人員責任。

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王美花表示，根據初步調查情況，路北超高壓變電所為了配合未來興達電廠新機組輸送電力的需用，目前正在進行輸電線路容量擴充工程，目前已經完成設備安裝，昨日正在進行加入系統以前的竣工、檢查以及測試工作。

王美花指出，昨日在測試時，台電人員本應開啟編號3542的隔離開關，但卻誤操作到編號3541的開關，造成輸電設備匯流排產生接地故障事件，電力系統電壓突然驟降，進而引起附近的興達電廠機組跳機。

王美花說明，變電所的匯流排就如同延長線的插座，雖然興達發電機沒有問題，但因為匯流排故障，導致電廠的電發電後傳不出去，引起電壓快速下降，也就造成興達電廠四部機組跳機，接著發生約220萬瓩電量的損失。

王美花表示，因為有電量大量損失，電壓頻率快速變動，電廠也自動啟動低頻卸載的保護機制，造成部分用戶的停電；台電後續啟動C組與D組分區輪流停電與復電，每次因為機組慢慢跟上，停電範圍就慢慢縮小，一直到昨日晚間8時提前復電。

在復電速度部分，王美花強調，台電確實有備轉機組，但因為瞬間電力震盪，造成多組機組跳機，雖然有不同機組準備，但開機需要不同時間；其中，水力機組需要最短，約15分鐘就能開機；而燃氣部分約需2小時；燃煤則要6小時開機；至於有部分人士關心的核電部分，重開機約需3日，且中間還須經過原能會審查。

王美花說，昨天用電情況是歷年來的5月高峰，且目前還有許多大型機組，為了準備下月的尖峰用電，都還在歲修當中，預計下禮拜開始才會歸隊，再加上近期水情不佳，水力發電無法順利執行，且燃氣部分機組也有歲修，因此要回復完整電力，等要等重開機較長時間的燃媒機組，因此昨日復電時間才比較長。

至於責任釐清部分，王美花強調，今日所發布的是初步調查情形，後續會完成完整的調查報告，盡快在這禮拜內發布，如果報告中提及台電人員有嚴重疏失，一定會進行究責；此外，台電公司董事長楊偉甫也已表達自請處分，但現階段先處理復電相關情形；未來相關人員的懲處會到什麼程度，要等調查報告出爐後，再進行評估。

台電表示，此次停電的賠償分為兩部分，一是工商業用戶，是以每月一期計算電費，此次5月基本電費打95折，影響戶數約6300戶；二是一般用戶，是每2個月為一期，此次5、6月基本電費打95折，影響戶數約415萬戶，總計兩部分的扣減金額約4.7億元。

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