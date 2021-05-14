地方可自行買疫苗？柯文哲：由中央統籌

國內疫情升溫，本土確診人數連兩日創新高，傳出中央流行疫情指揮中心同意底地方政府自購疫苗。對此，指揮中心指揮官陳時中與台北市長柯文哲都一致表示，應由中央統籌。
記者呂炯昌、朱永強／台北報導
2021-05-14 13:49:17｜2021-05-14 13:50:15
北市和平醫院傳出2例本土確診案例，陳時中上午前往北市府開會，並與柯文哲一同召開「和平醫院兩病患確診調查防治」記者會。媒體詢問地方自購疫苗一事，陳時中表示，就法律層面，僅藥商可買疫苗，但誰要委託藥商去做是另一回事；就政策方面，中央流行疫情指揮中心成立時說過，疫情已進展到相當程度，疫苗、預防接種等這種重大事項應由中央統籌規劃，如果地方有意見，都可開誠布公談。
柯文哲答覆表示，疫苗還是要中央統一採購及分配，各地方政府財政及人口狀況不同，金門買2萬劑就夠，台北市要買200萬劑，「問題一大堆」，要達總人口75％接種率沒那麼容易，恐怕要6個月以上，希望中央統籌後早點告訴地方。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。