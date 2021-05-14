地方可自行買疫苗？柯文哲：由中央統籌

應由中央統籌。

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北市和平醫院傳出2例本土確診案例，陳時中上午前往北市府開會，並與柯文哲一同召開「和平醫院兩病患確診調查防治」記者會。媒體詢問地方自購疫苗一事，陳時中表示，

柯文哲答覆表示，疫苗還是要中央統一採購及分配，各地方政府財政及人口狀況不同，金門買2萬劑就夠，台北市要買200萬劑，「問題一大堆」，要達總人口75％接種率沒那麼容易，恐怕要6個月以上，希望中央統籌後早點告訴地方。









