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林柏宏進模擬火場「皮膚高溫灼熱」　消防員訓練祕辛曝光

▲林柏宏曝消防員受訓祕辛。（圖／翻攝林柏宏臉書）
▲林柏宏曝消防員受訓祕辛。（圖／翻攝林柏宏臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-14 13:36:18｜2021-05-14 13:44:44

《火神的眼淚》呈現台灣消防員工作甘苦，因劇情寫實深刻引起大眾熱烈迴響，演員林柏宏在臉書曝光消防員受訓祕辛，除了進入模擬貨櫃，忍耐皮膚高溫灼熱「感受各式各樣的火焰」，救護課更讓5隻手指不協調的林柏宏下足苦功，帶著過期藥瓶回家練習、天天來回推拉100下針筒，他坦言：「《火神的眼淚》的張志遠是我因為參與職人劇，學習最多職業技能的角色。」

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▲林柏宏（前排左二）曝光劇組受訓80秒穿裝備影片。（圖／翻攝林柏宏臉書）
▲林柏宏（前排左二）曝光劇組受訓80秒穿裝備影片。（圖／翻攝林柏宏臉書）
林柏宏為消防員角色受訓，練習80秒著裝消防衣帽鞋、面罩、氣瓶；背著20多公斤的裝備在跑步機上跑走，最特別的是進入模擬貨櫃感受各式各樣的火焰，他說：「即使穿戴完整裝備，我仍感受到皮膚高溫的灼熱，也在我第一次這麼近距離的看著各種火焰時，發現火焰是令人害怕的，竟也是美麗的；在濃煙密布到視線範圍只有30公分的房屋，尋找屋內的傷患（道具假人），對於環境的不熟悉、對體力的考驗，甚至是對密閉空間的恐懼，都是我們要努力克服的各種魔鬼。」

▲林柏宏（右）練習撥藥瓶、單手使用針筒下足苦功。（圖／翻攝林柏宏臉書）
▲林柏宏（右）練習撥藥瓶、單手使用針筒下足苦功。（圖／翻攝林柏宏臉書）
而在救護課程中，林柏宏拿起針筒打假人手臂的時候，發現自己的雙手都在顫抖，「原來打針與被打針都令人害怕」，因為5隻手指不協調，他帶了1支針筒天天來回推拉100下、帶了一整盒的過期藥瓶回家練習撥藥瓶，練好單手使用針筒，他也曝光和溫昇豪、陳庭妮、劉冠廷、夏騰宏、謝章穎、胡釋安練習操作救人、救火步驟的幕後花絮，釣出隋棠自爆兒子Max是忠實觀眾：「喜歡！我家的2歲消防迷也有準時收看。」

▲林柏宏分享救護課、救火課受訓經歷。（圖／翻攝林柏宏臉書）
▲林柏宏分享救護課、救火課受訓經歷。（圖／翻攝林柏宏臉書）
 



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