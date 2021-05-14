全台停電「還要阿共仔打過來嗎？」 藍黨團要王美花下台
昨日全台大停電，國民黨團今（14）日開記者會質疑，台電的說明已顯示就是缺電，民進黨政府還想用大內宣謊言粉飾太平，台灣缺水、缺電、缺疫苗，「還需要阿共仔打過來嗎？」，要求經濟部長王美花立刻下台負責。
記者余祥／台北報導
2021-05-14 13:38:38｜2021-05-14 13:38:54
國民黨團書記長鄭麗文指出，在疫情吃緊的嚴峻時刻讓大家雪上加霜，當然是人禍，台灣真的不缺電嗎？只有第三世界才會缺電，台灣卻一而再再而三發生，就是因為錯誤政策、因為政府無能、一再用大內宣謊言粉飾太平、不面對問題，置全民於缺電危險中。
鄭麗文說，台灣缺水、缺電、缺疫苗，難怪被《經濟學人》封為全世界最危險的地方，「還需要阿共仔打過來嗎？台灣就問題這麼多了，每天被自己人偷襲突襲！」
鄭麗文表示，請行政院長蘇貞昌全面檢討能源政策，王美花立刻辭職。且昨天跳電的所有損失台電要賠，台電是百分之百國營事業，是人民出的錢，4年前大潭電廠跳電，時任部長李世光下台負責，民進黨信誓旦旦保證不缺電，會檢討供需不平衡，結果呢？民進黨就是意識形態治國，什麼配套都沒有就壓2025年時間表，到時候所有核電廠關掉，哪裡有足夠的電？「欺騙社會，根本就缺電。」