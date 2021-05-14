紓解旱象　中央公園地下水源可望供水

國內水情嚴峻，台中市政府配合經濟部水利署及台灣自來水公司推動「抗旱2.0計畫」，透過西屯區泰安水井觀測站調查地下水狀況，評估水湳中央公園下方地下水可望成為最快速、穩定的水源。市長盧秀燕今（14）日前往中央公園視察供水情形，指示相關單位配合中央工程，因應出現封路及鑿井情形，應做好安全設施及圍籬標示，維繫民眾安全。

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盧秀燕表示，目前德基水庫蓄水率為2.9%，有效蓄水量只剩下546萬立方公尺，面對56年來最嚴峻旱象，台中目前供五停二預計維持到5月底，若持續未下雨，未來如何因應將是重要課題。目前由中央以鑿井、海水淡化等不同方式調水，籲請相關單位務必把關水質，讓民眾安全飲用。

盧秀燕強調，目前北部水可配送到新竹，新竹可調度到苗栗，但苗栗的水除鯉魚潭水庫已乾涸，其餘水源也無法運至台中，台中無法像其他縣市有多元的水挹注；目前2項鑿水工程分別於113及115年才完工，需3至5年後才能從其他縣市挹注水源，希望中央能加緊調撥預算、擴大施工，「勿讓台中市民久等」。

水利署副總工程司張廣智表示，145萬噸是在沒有限水前的常態供水，現在分區輪流供水後，節水效率達20%以上，在抗旱2.0計畫中新增多鑿水工程，降低民眾不便。

水利局說，目前已核准於中央公園開鑿20口水井，並於英才公園等16處公園、經國及美術綠園道、后里區鯉魚潭淨水廠等處核准59口抗旱井，預計每日可供13.9萬噸民生用水、55萬人使用，期能緩解台中嚴峻水情，另水質經檢測若符合標準，將朝納入自來水管網辦理，並由水公司監測確認水質，市府環保局也將加強抽測檢驗，維護民眾健康。

水利局長范世億表示，目前中央規劃88口抗旱水井中已有79口已送市府核准先行施工。市府配合中央「抗旱2.0計畫」積極開發伏流水及鑿井等水源，協助中央開鑿抗旱水井，並在老佛爺等10處建築工地緊急設置小型淨水設施，也將在水資源回收中心完成6台RO大型淨水設備，積極配合中央最短時間內拓展水源。

此外，針對台中高科技產業聚集區，考慮今年特殊枯旱產業緊急用水需求，水利局依旱災中央災害應變中心決議，在無地層下陷之虞的中部科學園區，已核准科技部中部科學園區管理局申請16口鑿井以供應產業用水，並要求中部科學園區管理局需設置監測井機制，於抗旱結束、水情正常時停用，期進一步減緩水庫用水負擔，降低民眾生活衝擊。