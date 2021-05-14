以巴衝突升溫！飛彈互炸釀百死　國際憂爆發「全面戰爭」

以色列（Israel）與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）近日激烈駁火，造成死傷。以色列軍方更在14日表示，以色列部隊已經進入加薩走廊（Gaza Strip），將對哈瑪斯持續展開軍事行動。在過去幾天，加薩走廊衝突死亡人數已經攀升到逾百人，局勢瀕臨全面開戰。





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以色列軍方與哈瑪斯的血腥衝突持續升級，根據《法新社》報導，以色列軍方發佈簡短訊息表示，「以色列的飛機和地面部隊正在加薩走廊發動攻擊。」軍方發言人康里克斯（Jonathan Conricus）指出「以色列已經做好準備，地面部隊進入只是一種情況。」證實以色列軍人已經進入加薩走廊。





以色列與哈瑪斯近日駁火可說是演變成一場飛彈戰，以色列表示，哈瑪斯以及「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）為主的團體，已經向以色列發射了超過1600發火箭，至少850枚落入以色列，或是被以色列的「鐵穹」（Iron Dome）防空系統攔截，其餘也落入加薩走廊。而以色列也攻擊加薩目標超過600次。





▲哈瑪斯從加薩朝以色列的射飛彈，部分遭到攔截。（圖／美聯社／達志影像）

▲以色列朝加薩射飛彈反制哈瑪斯，火光照亮夜晚的加薩市區。（圖／美聯社／達志影像）

根據加薩衛生部表示，境內從10日以來至少有103人死亡，其中包括27名孩童與11名女性，另外有580人受傷。而在以色列境也有7人死亡，包括1名6歲的兒童，並有1枚火箭彈襲擊民宅。還有公車遭到飛彈擊中，民眾表示當時原本走在路上，突然聽到轟然巨響以及劇烈火光，才發現原來是公車遭到火箭砲擊中。





▲以色列與哈瑪斯激烈駁火，造成上百巴勒斯坦人死亡，建築物也被飛彈炸毀。（圖／美聯社／達志影像）

以色列和哈瑪斯最先發生激烈衝突是在2014年，但當時戰鬥範圍也僅限於巴勒斯坦領土和以色列邊境社區，這一次衝突可說是2000年巴勒斯坦起義之後規模最大的一次，也引發國際社會關注，美國國務卿布林肯（Antony John Blinken）也與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯通電話，呼籲停止火箭攻擊，並將派遣美國特使安默（Hady Amr）前往中東，以降低緊張局勢。聯合國對這次的以巴衝突表示「嚴重關切」，擔心情勢演變成爆發「全面戰爭」。



