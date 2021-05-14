513大停電共影響415萬戶！台電今認賠近5億元

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台電表示，總共金額粗估總額約5億元，將直接從下期電費帳單扣減；另外，台電公司也將在各區營業處服務中心設立專責窗口，受理民眾申訴問題。
針對昨日事發過程，台電說明，昨日發生匯流排故障事故的高雄路北超高壓變電所，正配合興達電廠新機組未來輸送電力所需，進行輸電線路容量擴充提升工程，日前已完成設備安裝，昨日進行加入系統前的竣工檢查與測試。
台電補充，昨日進行測試時，台電人員原應需開啟編號3542隔離開關，因誤操作編號3541隔離開關，造成輸電設備匯流排產生接地故障事故，電力系統電壓驟降，進而引起就近的興達電廠出現4部機組跳機的保護措施，無法正常送出電力，供電量瞬間減少約220萬瓩，電力系統頻率瞬間降低，因此自動啟動「低頻卸載」緊急安全保護措施，自下午3時起執行緊急分區輪流停電，共影響約400萬戶，經台電緊急搶修處理，讓發電機組陸續恢復併聯，逐步減少停電戶數，昨晚8時恢復全國正常供電，正式解除分區輪流停電。
台電強調，現正進行事故細部調查，台電不會逃避所有責任，將待確切責任歸屬釐清，持續與社會說明。
另在記者會上有媒體提問，本次停電影響用戶不及過去815大停電，為何賠償金額較高？台電解釋，本次事故故障時間較長，因此有提高賠償金額。 ㄎ