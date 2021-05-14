  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

513大停電共影響415萬戶！台電今認賠近5億元

513大停電原委一次看　王美花率台電高層鞠躬致歉
▲昨（13）日記者會上，經濟部長王美花（中）針對513停電事故向社會致歉。（圖／記者朱永強攝,2021.05.13）

記者賴志昶／台北報導

2021-05-14 14:26:30

針對昨（13）日513停電事故，經濟部與台灣電力公司今發布賠償專案。台電表示，針對受影響的低壓用戶，包含一般民生與工商業用戶，提供當期或當月基本電費5％減免；據估計，總共影響約415萬戶，賠償總額約5億元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台電指出，今日正式研議提出「513停電事故電費扣減專案」，針對受影響的低壓用戶，包含一般民生及小商店用戶，用戶當期所有電費提供5％減免；而高壓的工業用戶，也提供當月基本電費5％減免。

台電表示，總共金額粗估總額約5億元，將直接從下期電費帳單扣減；另外，台電公司也將在各區營業處服務中心設立專責窗口，受理民眾申訴問題。

▲台電今（14）日正式研議提出「513停電事故電費扣減專案」。（圖／台電提供）
▲台電今（14）日正式研議提出「513停電事故電費扣減專案」。（圖／台電提供）
針對昨日事發過程，台電說明，昨日發生匯流排故障事故的高雄路北超高壓變電所，正配合興達電廠新機組未來輸送電力所需，進行輸電線路容量擴充提升工程，日前已完成設備安裝，昨日進行加入系統前的竣工檢查與測試。

台電補充，昨日進行測試時，台電人員原應需開啟編號3542隔離開關，因誤操作編號3541隔離開關，造成輸電設備匯流排產生接地故障事故，電力系統電壓驟降，進而引起就近的興達電廠出現4部機組跳機的保護措施，無法正常送出電力，供電量瞬間減少約220萬瓩，電力系統頻率瞬間降低，因此自動啟動「低頻卸載」緊急安全保護措施，自下午3時起執行緊急分區輪流停電，共影響約400萬戶，經台電緊急搶修處理，讓發電機組陸續恢復併聯，逐步減少停電戶數，昨晚8時恢復全國正常供電，正式解除分區輪流停電。

台電強調，現正進行事故細部調查，台電不會逃避所有責任，將待確切責任歸屬釐清，持續與社會說明。

另在記者會上有媒體提問，本次停電影響用戶不及過去815大停電，為何賠償金額較高？台電解釋，本次事故故障時間較長，因此有提高賠償金額。 ㄎ

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
100%0%
2021-05-14-2021-05-17

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
18.16%81.84%
2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
41.05%58.95%
2021-05-11-2021-05-14
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
連三天新增多起本土個案，您認為本土疫情是否已瀕臨失控警戒？

連三天新增多起本土個案，您認為本土疫情是否已瀕臨失控警戒？

繼續作答
即時
推薦閱讀