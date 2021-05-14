名家論壇 》膝關節／《奪魂鋸》的私刑正義

我是廣告 請繼續往下閱讀
《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》(Spiral: From The Book Of Saw)找回第2、3、4集的導演戴倫連恩布斯曼出任，故事肌理則大大不同。過去這系列強調的是「拼圖殺人魔」給予那些不夠尊重生命、濫權者嚴格的道德教訓，透過複雜而華麗的殺人機關，幫這些壞人重修公民與道德課程。希望這些人在記取教訓的同時，也給觀眾一幕又一幕驚心動魄的殺戮殘酷紀實。
基本上觀眾熱愛看到這些血肉模糊的畫面，這也是每一集的精巧機關創意，看看主事者如何想出這些設備，讓人四肢分離、開腸剖肚、拔牙鑽腦等等，許多驚悚畫面光是想像都覺得很可怕。
觀眾看這些「壞人」得到懲罰教訓，又能在眾多角色之間，發現他們一層又一層的六層分隔理論關聯，這些都是收看《奪魂鋸》的樂趣。讓觀眾不只是收看腦殘的B級虐殺電影，事實上多數殺人魔電影都是重整道德基調，那些道德淪喪者都需要付出代價，觀眾也特別熱愛看腦殘波霸被殺的養眼畫面。不過《奪魂鋸》倒沒有承襲這類B級片公式就是了。
這次重新開機的版本，敘述這回拼圖殺人魔似乎把矛頭指向警方，這似乎也挺符合近期美國人民埋怨警方長期過度執法。過去喜劇見長的克里斯洛克飾演故事裡的良心警探，由於辦案供出自己人辦案不當，結果反被警方同伴視為眼中釘。這集的切入點就是懲罰黑警，包庇執法過當、貪贓枉法的這些公權力者。看在觀眾眼裡，也是一種痛快。過去《奪魂鋸》系列是懲罰道德、作奸犯科，這新的一集懲罰擁有權力的警方，似乎更痛快。
山繆傑克森扮演退休隊長，同時也是故事裡克里斯洛克的父親，這對父子片中對噴也是一個看點，過程中也給觀眾稍稍推理，到底誰是幕後真兇？即便推理元素可能少了些，畢竟要猜也不難猜，但這回故事裡的殺人機關，每一關都相當兇殘，從自己切舌、拔下手指頭、熱蠟灼臉到碎裂玻璃萬箭齊發噴射，最後一關更是出人意表的創意，甚至還有對第一集《奪魂鋸》的經典橋段致敬，眼尖的影迷應該能理解編導巧思。
●作者：膝關節／影評人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com