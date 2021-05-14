肌肉男鼻塞「以為是過敏」！一篩檢卻確診了　曝2大建議

「我怎麼被感染，在哪裡被感染，我怎麼想都想不透」，一名男網友發文，表示自己在今年1月確診新冠肺炎（COVID-19），但他自認防疫消毒工作已經很落實，但還是不幸中標。而他也曝光當時情況，因為是輕症，只有鼻塞，沒有其他症狀，還以為只是過敏，也讓他直呼「根本不會察覺到自己是新冠」，因此也呼籲民眾「戴好口罩」和「趕快打疫苗」。





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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「不要責怪感染者染病沒感覺（個人中新冠經驗）」為題發文，提到自己今年1月在美國德州中標，但他自認為防疫消毒工作已經很落實，像是出門戴口罩、回家消毒隨身用品，「因此我怎麼被感染，在哪裡被感染，我怎麼想都想不透」。





原PO接著說道，中新冠肺炎的過程非常奇妙，因為他是屬於輕症，只有鼻塞狀況，沒有其他像是發燒、咳嗽或肌肉痠痛等症狀，加上味覺也都正常，所以認為只是過敏。不過他還是有到診所檢查，而醫師也替他做了篩檢，沒想到結果竟然是「陽性確診」。





▲原PO透露自己在今年1月確診新冠肺炎，如今已康復，能正常運動。（圖／翻攝自《Dcard》）

「講到隔離，大家會想到嚴格控管出入吧」，但他坦言，當時在德州可不這麼做，醫師只強烈建議他待在家10天而已；至於「症狀」，他也提到，鼻塞大概在確診後第三天就減緩了，當時才感覺到嗅覺消失的後遺症，「畢竟鼻塞跟嗅覺消失是同時發生，初期很難發現。而且整個過程都沒有治療，醫生也沒有開藥。不過接下來一個月嗅覺也漸漸恢復，現在已經完全正常了。心肺功能也沒什麼影響，自主隔離完後能正常運動」。





▲原PO和友人皆有施打疫苗。（圖／翻攝自《Dcard》）

最後，他在文末也再次提醒，因為親身經歷過確診的經驗，他想讓大家知道新冠病毒的傳染力很強，且並非所有感染者都會有明顯的症狀，「但是『戴口罩絕對能防堵感染』，相比美國的佛系治療跟佛系隔離，『台灣的治療和隔離也是嚴謹多了』，唯一不足的地方是疫苗施打率不像美國普及。希望這波疫情速速退散，也呼籲大家在疫情相對平穩後『趕快打疫苗』」。（編輯：郭佩蓉）



