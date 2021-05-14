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英研究：輝瑞疫苗隔12週打　抗體比隔3週還強

▲美國食品暨藥物管理局（FDA）宣布，擴大輝瑞&BNT疫苗緊急使用授權至12到15歲的青少年，讓更多年輕人得以施打疫苗。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國研究指出輝瑞格12週施打第二劑，抗體增加3.5倍。輝瑞公司資料畫面圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-14 15:55:58

（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國一項研究發現，對年長者施打輝瑞（Pfizer）&BNT的COVID-19疫苗，將兩劑施打間隔拉長為12週，所產生抗體比間隔3週施打者竟增加3.5倍。

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這項研究是由英國冠狀病毒免疫學聯盟（UKCoronavirus Immunology Consortium,UK-CIC）等單位支持。

路透社報導，這是首次有可比較施打間隔12週與3週，兩者間產生免疫反應的研究，英國先前建議將輝瑞疫苗兩劑的接種間隔拉長為12週，以便能更快讓更多人接種到。輝瑞&BNT疫苗研發時的臨床試驗，是採間隔3週，藥廠也建議間隔3週施打的使用方式。

對英國拉長兩劑間隔時間之舉，輝瑞與合作夥伴德國生技公司BioNTech都說，並無資料支持英國的作法，不過輝瑞也表示，臨床試驗以外的公共衛生考量，再斟酌時也可納入。

今天發布的這項伯明罕大學（University ofBirmingham）所做的研究，作者之一派瑞（HelenParry）說：「我們的研究顯示，對年長者施打輝瑞&BNT疫苗，兩劑間隔拉長至12週，其抗體反應峰值顯著增強。」

這項研究檢視175名80歲至90歲接種疫苗的年長者，結果發現間隔12週施打第二劑，抗體峰值反應較間隔3週施打者高3.5倍。但這項研究尚未經同儕審查。

抗體為免疫系統的一部分，接種疫苗後同時也會產生T細胞，不過這項研究的受試群組裡，T細胞反應峰期仍以間隔3週施打者較高。研究作者們因此提醒，目前仍不宜對究竟間隔幾週施打效果最好下結論。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1100514

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