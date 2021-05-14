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7例本土案例無相關性　陳時中：其中疫調令人高度懷疑

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（14）日召開記者會，說明國內防疫相關情形。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（14）日召開記者會，說明國內防疫相關情形。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-05-14 15:01:10

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布，國內新增29例本土COVID-19確定病例，其中有7例尚未查到相關性。指揮中心指揮官陳時中今表示，這幾位案例中，有幾位案例的個人足跡令人「高度懷疑」，後續仍需要警政系統來確認。

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指揮中心指出，今日新增的29例本土皆為本國籍，為16例女性及13例男性，年齡介於10多歲至70多歲；其中16例與台北市萬華區茶藝館及周邊相關；5例與案1203及其相關個案有關；1例與宜蘭遊藝場個案相關；7例尚查無相關性。

陳時中表示，這7例中有2位屬於家庭親密接觸者，另有其中幾位的疫調高度令人懷疑，有人說這兩三天都未出門或是都沒見到人的，後續還需要警政系統來協尋；這點就顯現出疫調的困難性，有民眾對透露個人行程比較隱晦一些，需要透過其他資料，才能讓疫調更完全。

據指揮中心統計，截至目前國內累計其中1290例確診，分別為1073例境外移入，164例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另1例（案530）移除為空號；確診個案中12人死亡、1107例解除隔離、171人住院隔離中。

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