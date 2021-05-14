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WSBL年度個人獎項出爐　狀元陳孟欣並列抄截后

▲台電狀元陳孟欣。（圖／中華民國籃球協會提供）
▲台電狀元陳孟欣。（圖／中華民國籃球協會提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-05-14 15:10:21

第16季WSBL年度個人獎項出爐，得分后由台元女籃林文佑奪下，陣中前輩蔡佩真則第十度贏得籃板后，助攻后為國泰女籃後衛黃凡珊，生涯第七次獲獎，抄截后則由國泰後衛羅蘋以及台電女籃新人陳孟欣並列，台電另一名超強新人劉昕妤則抱走阻攻后。

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「季前跟文佑約好，我希望她拿下得分后。」台元總教練邱啟益愛之深責之切，非常看好上季年度進步獎得主林文佑，能夠更上一層樓，他說，「這季讓她上場時間增加，就是希望培養她，她有展現企圖心，但更多時候反而要冷靜、思考。」

▲第16季WSBL年度個人獎項出爐，得分后由台元女籃林文佑奪下。（圖／中華民國籃球協會提供）
▲第16季WSBL年度個人獎項出爐，得分后由台元女籃林文佑奪下。（圖／中華民國籃球協會提供）
 

林文佑本季出賽時間從平均29.7分鐘，增加到32.4分鐘，特別是三分球命中率，由3成5進步到4成39，每場平均投進2.5個，高居聯盟第一，罰球命中率也來到9成17，得分從場均14分進步到17.3分，領先群雌。台電女籃劉希曄則以平均13.8分居次，第三為國泰女籃林育庭的13.7分。

180公分高的林文佑，目前25歲，第三季征戰WSBL，她覺得去年獲選進步獎，沒有停止持續成長的動力，要砥礪自己再進化，「關鍵在於邱哥(邱啟益)跟球團都給我機會，邱哥總說看到空檔就要出手，要有信心，也很感謝隊友，特別是(蔡)佩真姊，她都會說放心投，籃板她會顧。」

▲台元
▲台元 蔡佩真(左)VS台電 李郡歡。（圖／中華民國籃球協會提供）
 

本季籃板后蔡佩真，以場均10.6個連兩季獲獎，這季還在面對電信女籃時，摘下單場新高的27籃板。電信女籃黃湘婷以平均7籃板，排第二。

WSBL霸主國泰女籃這季例行賽保持全勝，獎項同樣不缺席，後場指揮官黃凡珊以平均5助攻，收下助攻后，而助攻排行榜前五名，其中有三位來自國泰，分別居次的林育庭(4.8次)以及並列第四的陳薇安(3.5)。還有後衛羅蘋以2.1抄截，跟陳孟欣共享抄截后座。

這季深受矚目的台電女籃狀元「猛欣」陳孟欣，除抄截后外，也以3.6助攻，排聯賽第三，上場時間平均27.1分鐘也是本季新人最多。隊友劉昕妤則以場均1.3阻攻，贏得阻攻后，季前她期許每場得分之外，也渴望在防守端貢獻一臂之力。

▲台電狀元陳孟欣。（圖／中華民國籃球協會提供）
▲台電狀元陳孟欣。（圖／中華民國籃球協會提供）
▲台電狀元陳孟欣。（圖／中華民國籃球協會提供）
▲台電狀元陳孟欣。（圖／中華民國籃球協會提供）
 

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