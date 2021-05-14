WSBL年度個人獎項出爐　狀元陳孟欣並列抄截后

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林文佑本季出賽時間從平均29.7分鐘，增加到32.4分鐘，特別是三分球命中率，由3成5進步到4成39，每場平均投進2.5個，高居聯盟第一，罰球命中率也來到9成17，得分從場均14分進步到17.3分，領先群雌。台電女籃劉希曄則以平均13.8分居次，第三為國泰女籃林育庭的13.7分。
180公分高的林文佑，目前25歲，第三季征戰WSBL，她覺得去年獲選進步獎，沒有停止持續成長的動力，要砥礪自己再進化，「關鍵在於邱哥(邱啟益)跟球團都給我機會，邱哥總說看到空檔就要出手，要有信心，也很感謝隊友，特別是(蔡)佩真姊，她都會說放心投，籃板她會顧。」
本季籃板后蔡佩真，以場均10.6個連兩季獲獎，這季還在面對電信女籃時，摘下單場新高的27籃板。電信女籃黃湘婷以平均7籃板，排第二。
WSBL霸主國泰女籃這季例行賽保持全勝，獎項同樣不缺席，後場指揮官黃凡珊以平均5助攻，收下助攻后，而助攻排行榜前五名，其中有三位來自國泰，分別居次的林育庭(4.8次)以及並列第四的陳薇安(3.5)。還有後衛羅蘋以2.1抄截，跟陳孟欣共享抄截后座。
這季深受矚目的台電女籃狀元「猛欣」陳孟欣，除抄截后外，也以3.6助攻，排聯賽第三，上場時間平均27.1分鐘也是本季新人最多。隊友劉昕妤則以場均1.3阻攻，贏得阻攻后，季前她期許每場得分之外，也渴望在防守端貢獻一臂之力。