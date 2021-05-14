特企／飲料旺季到　黑松茶花首季業績達雙位數成長

時序進入國內夏季飲料旺季，根據經濟部統計處資料顯示，整體飲料市場市值超過500億元，其中以茶類飲料居首。隨著消費者健康意識的提升，對飲品的需求也從單純的「解渴」，轉為追求對健康有益的「機能性」。訴求好喝又兼顧健康的黑松茶花綠茶具「不易形成體脂肪」及「調節血脂」的兩項國家健康食品認證，今年第一季的業績表現較去年同期成長近20%，夏季可望持續驅動營收動能！黑松茶花新任代言人也於今(5/13)日揭曉，由年輕族群喜愛的「木曜女神」溫妮、泱泱合體擔任品牌代言人，有望為品牌拓展更大的茶飲市場！





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「木曜女神」合體代言 邀請粉絲一同實踐動吃生活！

為了持續拓展更大的消費市場，品牌今年邀請年輕族群喜愛的「木曜女神」溫妮、泱泱擔任代言人，兩人日常生活中「愛運動」、「健康吃」的形象與黑松茶花「動吃喝茶花，健康雙脂GET」品牌主張十分契合，這也是黑松茶花首次任用雙代言人。而在這次黑松茶花全新的動吃節奏廣告，導演張瀞予更特別安排了舞蹈老師及編曲家，量身打造全新的黑松茶花廣告舞蹈及洗腦歌曲，片中動感的配樂，讓人看完腦中仍不斷盤旋「動~吃~喝茶花！動~吃~喝茶花！」的旋律。





跟著Q版溫泱一起Remix動吃節奏 抽一年份免費黑松茶花綠茶！

黑松茶花將於5/24開跑「黑松茶花動吃節奏」活動，邀請知名音樂製作人卓士堯使用廣告影片中的動作及音樂元素進行編曲，民眾即可在線上跟著Q版溫妮及泱泱，一起Remix專屬自己的動吃節奏。公開分享至個人FB頁面並至黑松茶花粉絲團指定貼文留言，還可參加週週抽動吃豪禮，就有機會免費獲得翹臀圈、筋膜槍等好禮，還有最大獎的一年份免費黑松茶花綠茶，共16箱！本次黑松茶花更推出4款期間限定且限量的溫泱瓶身貼紙，兩人以溫馨、親切語氣，提醒大家記得要動吃喝茶花，快來蒐集！



