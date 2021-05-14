「神力女超人」為以巴衝突發聲　社群被砲轟急關留言

以巴衝突持續惡化，局勢日漸激烈，甚至有擴大成全面戰爭的危險。對此，以超級英雄「神力女超人」（Wonder Woman）走紅全球的女星蓋兒加朵（Gal Gadot）發文支持祖國以色列，盼望兩國能尋求和平解決之道，沒想到卻遭到大批網友抨擊，隨即關閉貼文留言回應。





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蓋兒加朵在推特上發出聲明。寫道「我的心碎了，我的國家正在戰爭中，我擔心我的家人、我的朋友。我擔心我的同胞。這是一場持續了太久的惡性循環。我會為了受害者與其家人禱告，也會祈求這場令人難以置信的敵對狀況趕快結束，還有為了我們的領導人能找出解決對策，讓雙方都能和平共處來禱告。我也為了更美好的日子禱告。」





▲蓋兒加朵在推特上發出聲明，祈求戰火能夠盡快平息。（圖／翻攝自蓋兒加朵推特）

不過蓋兒加朵這番發言卻引來大批巴勒斯坦網友罵聲，甚至把她跟同樣是以色列出生的女星娜塔莉波曼（Natalie Portman）拿來比較，砲轟蓋兒加朵，怒罵「把蓋兒．加朵從神力女超人去掉，這惡毒女人不值得那個角色」網友還發起了一連串的「#CancelGalGadot」（拒絕蓋兒加朵）的發文標籤。蓋兒加朵隨即關閉推特以及Instagram的留言功能，避免被網友灌爆。據傳就連驚奇隊長布莉拉森（Brie Larson）也取消追蹤蓋兒加朵。





因為蓋兒加朵最為人所知的一項經歷，就是曾在以色列軍隊服役過至少2年，因此被認為是「軍方宣傳工具」，社群媒體也為她冠上「戰爭宣傳大使」「種族滅絕的辯護律師」等稱號。





但也有網友為蓋兒加朵平反，認為她是因為曾為以色列軍人才會被視為眼中釘，更有人讚揚蓋兒加朵看見衝突發生，仍出面發聲的勇氣。



