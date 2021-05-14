台中市路名　議員批完全缺乏邏輯混亂

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民政局表示，台中都市發展以放射狀道路向腹地廣大的市郊擴大，逐漸形成道路系統，經多年都市建設及道路開闢後，衍生「一路多名」及「一名多路」問題，民政局自100年起逐年編列預算辦理道路名稱整併及門牌整編作業，截至今年4月底止，共計完成190條道路名稱整併，並辦理9萬7千筆門牌整編作業。

由於道路名稱整併及門牌整編作業涉及住戶與公司行號證件更動，影響民眾權益甚大，為避免造成民眾困擾及尊重民意，民政局將針對「一路多名」及「一名多路」路段，持續徵詢地方民意後，逐年完成改善作業。