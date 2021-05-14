台中市路名　議員批完全缺乏邏輯混亂

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黃守達舉例，美村路一段過台灣大道變健行路，忠明南路過台灣大道叫忠明路，文心路二段過台灣大道叫做文心路三段，惠中路過台灣大道叫惠中路一段，東興路三段過台灣大道變漢口路一段，英才路過台灣大道仍然叫英才路，公益路與華美街有二段卻沒有一段。混亂不清的路名邏輯，可以說台中市路名邏輯已死。
黃守達指出，根據「臺中市道路命名及門牌編釘自治條例」第二章第四條所示：道路之命名或更名，除由本府逕行辦理外，應由戶政事務所會同區公所，徵詢地方民意代表及里長意見後擬訂，陳報民政局轉陳本府核定。也就是說，市府可以自行來決定是否更改路名。要不要做，基本上就是取決於首長的意志。
黃守達指出，有一個「臺中市道路命名及門牌整編實施計畫」主要是針對台中升格直轄市，縣市合併後，衍生一路多名、一名多路的狀況而制定。但撇除新路段的命名，盧市長上任至今的道路更名案只有「高工二街」、「福田五街」兩案，也都是小型的路段更名。他質疑，正是市府因為怕被罵、怕爭議、怕麻煩、沒選票，所以路名混亂的問題就被擱置至今。
黃守達強調，台中市2021年第1季社會增加數增加1297人，居六都之冠。且過去盧秀燕市長力倡台中要成為「觀光首都」，卻從未以觀光客、外地人的角度來思考過。很多人都在議論，來台中很容易迷路，相較於台北、高雄，臺中市的路名完全缺乏邏輯。
黃守達要求，道路命名邏輯混亂應該由公部門來解決，臺中市應提出改善的願景，不能因為問題沉痾已久，就不打算處理。對於路名，居民因多已習慣，經常沒有意願改。但也正因為溝通需要很多時間，現在就應該開始討論。
民政局表示，台中都市發展以放射狀道路向腹地廣大的市郊擴大，逐漸形成道路系統，經多年都市建設及道路開闢後，衍生「一路多名」及「一名多路」問題，民政局自100年起逐年編列預算辦理道路名稱整併及門牌整編作業，截至今年4月底止，共計完成190條道路名稱整併，並辦理9萬7千筆門牌整編作業。
由於道路名稱整併及門牌整編作業涉及住戶與公司行號證件更動，影響民眾權益甚大，為避免造成民眾困擾及尊重民意，民政局將針對「一路多名」及「一名多路」路段，持續徵詢地方民意後，逐年完成改善作業。